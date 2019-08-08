Человеческий череп отдыхающие обнаружили на берегу озера

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Человеческий череп отдыхающие обнаружили на берегу озераРубрика: проиcшествия
14.08.2019 17:35
ФОТО С САЙТА СУ СКР ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Жители Тандинского района Тывы обнаружили человеческий череп на берегу озера Чагытай; чтобы он «заговорил», экспертам придётся провести ряд экспертиз.
Сотрудники СУ СКР по Республике Тыва организовали проверку по факту обнаружения в Тандинском районе человеческого черепа, сообщает пресс-служба ведомства. Информация о находке поступила в полицию вечером 10 августа от местных жителей, отдыхавших у озера Чагытай. Череп без челюстной кости был найден на северном его берегу.
Согласно осмотру места происшествия и самого «артефакта», правоохранители не обнаружили на нём никаких видимых повреждений. Выяснить, кому принадлежали данные останки, предстоит криминалистам и судебно-медицинским экспертам. Пока что неизвестно, по какой причине и насколько давно умер хозяин черепа, поэтому в первую очередь следователи обратятся к базе пропавших без вести людей.
Напомним, 18 июля 2019 года стало известно, что расколовший череп друга об унитаз новосибирец сел на восемь лет.
Александр Шпак
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