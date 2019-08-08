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Дорогу в Венгеровском районе отремонтируют за 190 миллионов рублей

Рубрика: общество

14.08.2019 17:22

фото PIXABAY.COM

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области провёл личный прием граждан в Венгеровском районе; большинство обращений были связаны с ремонтом дорог. 

В Венгеровском районе Новосибирской области первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панфёров провёл приём граждан. 

Основной вопрос, который интересовал абсолютно всех, – сроки ремонта дороги Венгерово – Северное. Андрей Панфёров заверил людей, что работы планируют закончить 15 октября 2020 года. В рамках реконструкции будет увеличена высота полотна, добавлены освещение и тротуары. Вместо восьми съездов там их появится 18. На всё это будет потрачено около 190 миллионов рублей из областного бюджета.

Большинство вопросов, которые задавали депутату, были связаны с ремонтом дорог  и сельских домов культуры. Ещё местные жители интересовались обеспечением подвоза детей к школам, а также стариков и инвалидов к социально важным объектам района.

«Жителей волнует вопрос ремонта водопровода и строительство новых скважин. Вопрос по обеспечению граждан чистой водой в регионе стоит остро», – замечает Андрей Борисович.

В ходе мероприятия житель села Усть-Ламенка пожаловался на качество местной дороги. Из-за того, что транспорт не может пройти по щебню и песку, которыми засыпаны два километра пути, пожилые люди вынуждены ходить пешком.

«Будем сегодня разговаривать с губернатором по этому вопросу. Отправим письменные запросы в профильные министерства и станем добиваться результата», – заключил первый заместитель председателя законодательного собрания.

Напомним, 1 августа стало известно, что добираться из Томска в Новосибирск станет удобнее благодаря нацпроекту «БКД 2.0».

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область дороги

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