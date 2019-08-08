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Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

Рубрика: политика, общество

14.08.2019 14:04

фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

Можно будет в прямом эфире посмотреть, кто из новосибирцев пришёл на участок 8 сентября, но связисты обещают, что при этом не будет видно, за кого отдан голос. 

«Ростелеком» оборудует все избирательные участки Сибири, где 8 сентября пройдут выборы, системой видеонаблюдения. В общей сложности будет оснащено 855 участковых избирательных комиссий и 87 – территориальных. Больше всего камер установят в Новосибирске – в режиме онлайн система будет работать на 552 участках. 

Камеры будут в прямом режиме транслировать ход голосования, а также передавать данные на служебные порталы. Информация будет сохранена на сервере компании до окончания голосования и подсчёта голосов. 

«IP-камеры с высоким разрешением на избирательных участках монтируются под определённым углом, чтобы можно было чётко видеть всё помещение, в том числе зону выдачи бюллетеней, урны для голосования или специальные комплексы для обработки бюллетеней. Чтобы гарантировать бесперебойную работу оборудования, за день до выборов каждый регион организует круглосуточное дежурство технических специалистов, координировать работу которых будет особый штаб в режиме реального времени», – сообщил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц. 

В единый день голосования 8 сентября в Новосибирске проведут выборы мэра города и одного из депутатов городского совета.

Напомним, в августе объем избирательных фондов кандидатов в мэры Новосибирска превысил 26 миллионов рублей.

Татьяна Картавых

Теги: выборы Мэрия Новосибирска Ростелеком

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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