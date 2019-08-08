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Инвалидам бесплатно: новосибирцев возмутила цена туалета под новым колесом обозрения

Рубрика: общество

14.08.2019 11:30

фото Сиб.фм и из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Посетителям колеса обозрения предлагают платить 40 рублей за посещение туалета; льгота – детям до семи лет, пенсионерам и инвалидам. 

Жители Новосибирска, посетившие колесо обозрения, неприятно удивились, ознакомившись с местными ценами на санитарные услуги. В паблике «Инцидент Новосибирск» посетители аттракциона опубликовали фотографию прейскуранта, который, по их словам, размещён в санитарной комнате кафе в здании под 70-метровым колесом обозрения. 

Судя по фото, посетить туалет предлагается за 40 рублей (средняя стоимость в Новосибирске – 20 рублей, прим. Сиб.фм). Льготу в 50 % предлагают пенсионерам. Инвалидам и детям до семи лет воспользоваться уборной можно совершенно бесплатно. Здесь же, видимо, особо впечатлительным посетителям аттракциона предлагают принять душ за 150 рублей. 

«Это какой-то бред. Посещение туалета, который расположен в кафе под колесом обозрения, – совершенно бесплатная услуга», – прокомментировала ситуацию корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь колеса обозрения Ксения Эрдман. 

Жители же и гости Новосибирска в паблике «Инцидент Новосибирск» сообщают, что их не очень-то радует и стоимость посещения аттракциона: от 250 рублей за круг. 

Напомним, 9 августа люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибирске. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область цены колесо обозрения туалет

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сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Инвалидам бесплатно: новосибирцев возмутила цена туалета под новым колесом обозрения

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Въезд на бердский пляж временно сделали бесплатным

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:18 Общество 0 Коммент.

Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте

вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков

вчера 17:03 Общество 1 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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