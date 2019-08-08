Инвалидам бесплатно: новосибирцев возмутила цена туалета под новым колесом обозрения

фото Сиб.фм и из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Посетителям колеса обозрения предлагают платить 40 рублей за посещение туалета; льгота – детям до семи лет, пенсионерам и инвалидам.

Жители Новосибирска, посетившие колесо обозрения, неприятно удивились, ознакомившись с местными ценами на санитарные услуги. В паблике «Инцидент Новосибирск» посетители аттракциона опубликовали фотографию прейскуранта, который, по их словам, размещён в санитарной комнате кафе в здании под 70-метровым колесом обозрения.

Судя по фото, посетить туалет предлагается за 40 рублей (средняя стоимость в Новосибирске – 20 рублей, прим. Сиб.фм). Льготу в 50 % предлагают пенсионерам. Инвалидам и детям до семи лет воспользоваться уборной можно совершенно бесплатно. Здесь же, видимо, особо впечатлительным посетителям аттракциона предлагают принять душ за 150 рублей.

«Это какой-то бред. Посещение туалета, который расположен в кафе под колесом обозрения, – совершенно бесплатная услуга», – прокомментировала ситуацию корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь колеса обозрения Ксения Эрдман.

Жители же и гости Новосибирска в паблике «Инцидент Новосибирск» сообщают, что их не очень-то радует и стоимость посещения аттракциона: от 250 рублей за круг.

Напомним, 9 августа люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибирске.