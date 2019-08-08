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Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

Рубрика: общество

14.08.2019 14:13

фото pixabay.com

У жителей Новосибирской области есть возможно узнать кадастровую стоимость своего имущества; на сайте Росреестра доступна вся информация. 

Управление Росреестра по Новосибирской области напомнило жителям о праве на получение данных о кадастровой стоимости своего имущества. Чтобы узнать, сколько стоит ваш земельный участок, дом или квартира, достаточно зайти на сайт Росреестра и воспользоваться сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». 

В разделе «Электронные услуги и сервисы» следует заполнить одну из предложенных форм и сформировать запрос. В оперативном режиме будет подготовлена справка со всеми характеристиками объекта недвижимости и его кадастровой стоимости. 

Специалисты отмечают, что подобная информация предоставляется бесплатно. А электронный сервис позволяет не тратить время в очередях и заказывать необходимые данные в любое удобное время суток.

Напомним, в начале августа Росреестр сообщил о том, как восстановить потерянные документы на недвижимость. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область недвижимость Росреестр имущество

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Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

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Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

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Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 14:13 Общество 0 Коммент.

Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

С неуправляемого теплохода на Оби спасли 50 человек

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Инвалидам бесплатно: новосибирцев возмутила цена туалета под новым колесом обозрения

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Въезд на бердский пляж временно сделали бесплатным

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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