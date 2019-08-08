Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

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Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском РосреестреРубрика: общество
14.08.2019 14:13
фото pixabay.com
У жителей Новосибирской области есть возможно узнать кадастровую стоимость своего имущества; на сайте Росреестра доступна вся информация.
Управление Росреестра по Новосибирской области напомнило жителям о праве на получение данных о кадастровой стоимости своего имущества. Чтобы узнать, сколько стоит ваш земельный участок, дом или квартира, достаточно зайти на сайт Росреестра и воспользоваться сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».
В разделе «Электронные услуги и сервисы» следует заполнить одну из предложенных форм и сформировать запрос. В оперативном режиме будет подготовлена справка со всеми характеристиками объекта недвижимости и его кадастровой стоимости.
Специалисты отмечают, что подобная информация предоставляется бесплатно. А электронный сервис позволяет не тратить время в очередях и заказывать необходимые данные в любое удобное время суток.
Напомним, в начале августа Росреестр сообщил о том, как восстановить потерянные документы на недвижимость.
Татьяна Картавых
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