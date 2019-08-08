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Сибиряк выиграл миллион рублей в лотерее

Рубрика: общество

14.08.2019 13:14

фото с сайта pixabay.com

Житель Красноярского края купил дешёвый лотерейный билет и получил в 10 тысяч раз больше денег.

В Красноярском крае мужчина купил в отделении связи за 100 рублей лотерейный билет и выиграл миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба красноярского филиала Почты России.

Розыгрыш лотереи прошёл 11 августа. Количество красноярцев, внезапно ставших миллионерами благодаря случайности, приближается к десятку.

«Лотерейные билеты, приобретённые на почте, приносят жителям нашего края удачу. С начала года это уже не первый крупный выигрыш. Было восемь призов до 100 тысяч рублей, семь выигрышей в миллион рублей, три выигрыша до 300 тысяч рублей. Также зафиксировано четыре крупных выигрыша в моментальной лотерее», – рассказал Сиб.фм заместитель директора Красноярского филиала Почты России Александр Гроо.

Примечательно, что в этом году жители Красноярского края купили более 75 тысяч билетов, принёсших своим обладателям деньги. Однако крупно везёт лишь редким счастливчикам. Общая сумма выигрышей составила примерно 11,3 миллиона рублей. То есть в среднем на каждого победителя приходится по 150 рублей, что позволяет лишь оправдать затраты на билет и попытать удачу еще раз.

Напомним, в начале июля в моментальной лотерее выиграл 12 миллионов рублей житель Новосибирской области.

 

Никита Минин

Теги: лотерея Красноярский край

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Лента новостей

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сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Инвалидам бесплатно: новосибирцев возмутила цена туалета под новым колесом обозрения

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Въезд на бердский пляж временно сделали бесплатным

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Места с самым высоким риском быть укушенным клещами назвали в новосибирском Роспотребнадзоре

сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:18 Общество 0 Коммент.

Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте

вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков

вчера 17:03 Общество 1 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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