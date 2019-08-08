Сибиряк выиграл миллион рублей в лотерее

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Житель Красноярского края купил дешёвый лотерейный билет и получил в 10 тысяч раз больше денег.

В Красноярском крае мужчина купил в отделении связи за 100 рублей лотерейный билет и выиграл миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба красноярского филиала Почты России.

Розыгрыш лотереи прошёл 11 августа. Количество красноярцев, внезапно ставших миллионерами благодаря случайности, приближается к десятку.

«Лотерейные билеты, приобретённые на почте, приносят жителям нашего края удачу. С начала года это уже не первый крупный выигрыш. Было восемь призов до 100 тысяч рублей, семь выигрышей в миллион рублей, три выигрыша до 300 тысяч рублей. Также зафиксировано четыре крупных выигрыша в моментальной лотерее», – рассказал Сиб.фм заместитель директора Красноярского филиала Почты России Александр Гроо.

Примечательно, что в этом году жители Красноярского края купили более 75 тысяч билетов, принёсших своим обладателям деньги. Однако крупно везёт лишь редким счастливчикам. Общая сумма выигрышей составила примерно 11,3 миллиона рублей. То есть в среднем на каждого победителя приходится по 150 рублей, что позволяет лишь оправдать затраты на билет и попытать удачу еще раз.

Напомним, в начале июля в моментальной лотерее выиграл 12 миллионов рублей житель Новосибирской области.