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Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

Рубрика: проиcшествия

14.08.2019 10:45

фото PIXABAY.COM

Жительница США Алина Симоне сфотографировала встречу главы Киселёвска с местными жителями; за это на неё написали заявление в полицию.

Глава Киселёвска Максим Шкарабейников подал заявление в полицию на американскую туристку за то, что она его сфотографировала. Информация об этом появилась в издании «Абажур».

В Кемеровскую область Алина Симоне приехала на несколько дней, чтобы пообщаться с новыми людьми и сделать много красивых фотографий. В районе посёлка Карагайлинский американка запечатлела на камеру встречу Максима Шкарабейникова с местными жителями. На этом мероприятии женщину представили как журналистку The New York Times, хотя она уже много лет там не работает.

Глава Киселёвска заподозрил, что Алина приехала в Россию не для отдыха, а по работе. В связи с этим он написал заявление в полицию с просьбой проверить законность нахождения американки на территории страны. 

Сегодня, 14 августа, состоится суд, где Алине Симоне предъявят обвинение за нарушение правил въезда в Россию. За это ей грозит штраф до 5 тысяч рублей и выдворение из страны.

Напомним, в середине июня жители Киселёвска попросили забрать их в Канаду.

 

Никита Минин

Теги: фотография Кемеровская область

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Предложить новость

ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

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Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

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В Новосибирске перекроют улицу, связывающую три района города

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сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Места с самым высоким риском быть укушенным клещами назвали в новосибирском Роспотребнадзоре

сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:59 Общество 0 Коммент.

Лидер банды киллеров ответит за убийство начала «нулевых» в Новосибирске

вчера 19:48 Общество 0 Коммент.

Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске

вчера 18:18 Общество 0 Коммент.

Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте

вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Владельцев земель в Новосибирской области заставят убрать несанкционированные свалки

вчера 16:13 Общество 0 Коммент.

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск

вчера 15:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске

вчера 15:32 Культура 0 Коммент.

Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта

вчера 14:54 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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