Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

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Жительница США Алина Симоне сфотографировала встречу главы Киселёвска с местными жителями; за это на неё написали заявление в полицию.

Глава Киселёвска Максим Шкарабейников подал заявление в полицию на американскую туристку за то, что она его сфотографировала. Информация об этом появилась в издании «Абажур».

В Кемеровскую область Алина Симоне приехала на несколько дней, чтобы пообщаться с новыми людьми и сделать много красивых фотографий. В районе посёлка Карагайлинский американка запечатлела на камеру встречу Максима Шкарабейникова с местными жителями. На этом мероприятии женщину представили как журналистку The New York Times, хотя она уже много лет там не работает.

Глава Киселёвска заподозрил, что Алина приехала в Россию не для отдыха, а по работе. В связи с этим он написал заявление в полицию с просьбой проверить законность нахождения американки на территории страны.

Сегодня, 14 августа, состоится суд, где Алине Симоне предъявят обвинение за нарушение правил въезда в Россию. За это ей грозит штраф до 5 тысяч рублей и выдворение из страны.

Напомним, в середине июня жители Киселёвска попросили забрать их в Канаду.