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Начальник полиции Омска за драку в московском метро уволен

Рубрика: общество

14.08.2019 15:36

Фото с официального сайта ГУ МВД России по Омской области

Начальник полиции города Омска Алексей Меркушев отправлен в отставку; такое решение принял руководитель регионального ГУ МВД.

Начальник ГУ МВД России по Омской области Леонид Коломиец принял решение уволить начальника полиции города Омска Алексея Меркушева, в отношении которого проводилась служебная проверка.

«Алексей Меркушев уволен за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области.

Как ранее писал Сиб.фм, Алексей Меркушев, в июле находясь в Москве на учёбе в Академии управления МВД, будучи в нетрезвом состоянии, на одной из станций московского метро подрался с машинистом поезда. В результате драки у пострадавшего врачи диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Сотрудники транспортной полиции города Москвы опасались, что Меркушев в силу своего высокого положения может избежать наказания.

Напомним, в начале июня Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области. 

Анатолий Якимов

Теги: полиция Омская область МВД

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сегодня 14:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

С неуправляемого теплохода на Оби спасли 50 человек

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Инвалидам бесплатно: новосибирцев возмутила цена туалета под новым колесом обозрения

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Въезд на бердский пляж временно сделали бесплатным

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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