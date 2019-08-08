Начальник полиции Омска за драку в московском метро уволен

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Начальник полиции Омска за драку в московском метро уволенРубрика: общество
14.08.2019 15:36
Фото с официального сайта ГУ МВД России по Омской области
Начальник полиции города Омска Алексей Меркушев отправлен в отставку; такое решение принял руководитель регионального ГУ МВД.
Начальник ГУ МВД России по Омской области Леонид Коломиец принял решение уволить начальника полиции города Омска Алексея Меркушева, в отношении которого проводилась служебная проверка.
«Алексей Меркушев уволен за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области.
Как ранее писал Сиб.фм, Алексей Меркушев, в июле находясь в Москве на учёбе в Академии управления МВД, будучи в нетрезвом состоянии, на одной из станций московского метро подрался с машинистом поезда. В результате драки у пострадавшего врачи диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Сотрудники транспортной полиции города Москвы опасались, что Меркушев в силу своего высокого положения может избежать наказания.
Напомним, в начале июня Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области.
Анатолий Якимов
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