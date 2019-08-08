Нешуточный разбой и плен пережили новосибирцы на первое апреля

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Владелец и владелица бургерной попали под настоящий налёт с побоями, угрозами и удержанием в автомобиле; бизнесмен также лишился травматического пистолета.

Пара начинающих новосибирских рестораторов стали жертвой разбоя и лишились крупной суммы денег, авто и травматического пистолета. Сегодня, 14 августа, дело о разбое группой лиц, хищении огнестрельного оружия, насильном лишении свободы и мошенничестве начали слушать в Октябрьском районном суде.

Инцидент произошёл 1 апреля 2018 года. Согласно материалам дела, трое молодых людей в возрасте от 26 до 29 лет приехали домой к знакомой паре и начали требовать деньги. По данным прокуратуры, бизнесмена били ногами, угрожали насилием и вынудили отдать 355 тысяч рублей. Также обвиняемые забрали у мужчины травматический пистолет «Оса» и документы на автомобиль с целью продать его. В этом же автомобиле предпринимателей насильно удерживали и катали по городу, пока забирали деньги.

Потерпевшие оказались владельцами бургерной в павильоне на одной из остановок общественного транспорта – один из предпринимателей недавно продал бизнес знакомой, и они вместе отмечали сделку. Мужчина после разбоя пытался вернуть часть похищенного назад. Однако обвиняемые забрали деньги и не отдали документы на автомобиль.

«Обвиняемые не признали вину, не имеют не погашенных судимостей, некоторые из них работают. В первом судебном заседании мы огласили обвинение, суд назначил следующее заседание», – прокомментировал Сиб.фм помощник прокурора Октябрьского района Артём Булгаков.

Максимальное наказание за разбой группой лиц с незаконным проникновением в жилище составляет 12 лет лишения свободы.

Напомним, 13 августа отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «МегаФона» и «Связного» в Новосибирске.