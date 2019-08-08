Новосибирец загадочно пропал после посещения горбольницы

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14.08.2019 11:38
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ДПСО «МАЯК»
Мужчина обратился в больницу с травмой и после оказания помощи отказался от госпитализации; домой он не вернулся.
Сотрудники полиции и волонтёры разыскивают 41-летнего жителя Новосибирска – Юрия Терешко, бесследно исчезнувшего в ночь с 30 на 31 июля 2019 года.
По данным добровольного поисково-спасательного отряда «Маяк», около 00:30 мужчина ушёл с территории Городской клинической больницы № 1 и больше на связь с родными и близкими не выходил. Известно, что телефона при себе у мужчины не было.
Корреспонденту Сиб.фм сотрудники медучреждения подтвердили, что пациент поступил в травматологическое отделение ночью 30 июля. После получения помощи он отказался от госпитализации и ушёл. Какие травмы были у мужчины, в больнице сообщить отказались.
«С серьёзной травмой его бы никто не отпустил из больницы», – объяснили в приёмной главврача.
Несмотря на то, что Юрий Черешко пропал две недели назад, волонтёры не спешат расклеивать листовки – район, место, куда направлялся или мог направиться мужчина, неизвестны. По словам руководителя ДПСО «Маяк», Павла Злобина, в рамках поисковой операции хаотичная расклейка не даёт никакого положительного результата.
Согласно ориентировке, пропавший имеет средний рост – 170 сантиметров, среднее телосложение, коротко стриженные светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения был одет в светлую футболку, тёмные штаны и кроссовки.
Напомним, 11 августа 2019 года новосибирский пенсионер с татуировкой пропал в Пашине.
Александр Шпак
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