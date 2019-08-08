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Новосибирские археологи нашли гробницу «краснокожих» на Алтае

Рубрика: наука

14.08.2019 20:02

Фото с сайта pixabay.com

Учёные обнаружили «европейскую» могилу в поселении варваров на Алтае; лица погребённых закрывали красным шёлком.

Учёные из Новосибирска обнаружили необычную могилу гуннов времён великого переселения народов в виде лодки. Сегодня, 14 августа результаты раскопок сообщил журнал «Наука в Сибири».

Раскопки археологов СО РАН проходили в Курайской степи на Алтае. Во время изучения аварийного памятника «Курайка» специалистам удалось достать погребальную колоду в виде лодки, которую обычно не использовали степные народы.

Внутри небольшого гроба III – IV веков нашей эры находилось истлевшее тело ребёнка, а сама колода была обложена речными валунами – символами реки мёртвых, характерных для европейских народов, но не гуннов и варваров. Также, лица мёртвых были покрыты красной краской, что удивило археологов.

«Считалось, что это остатки покрытия охрой, символизировавшего кровь. Но недавно мы нашли следы шелковой ткани, покрывавшей лицо погребённого. Возможно, красные пятна появились не вследствие окраски лица, а из-за ткани, которую перед наложением на лицо умершего помещали в красящий раствор. Ткань истлевала, а пигмент оставался, иначе невозможно объяснить, почему эта краска сохранилась на лицах, а не исчезла под воздействием грунта», – сообщил старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Евгений Богданов.

Напомним, 10 июля археологи вдохновили краеведческий музей Новосибирска на модную линию одежды.

 

 

Никита Манько

Теги: археология международные отношения кладбища история

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Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

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Новосибирские археологи нашли гробницу «краснокожих» на Алтае

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сегодня 18:37 Хроника 0 Коммент.

Живодёры отрубили собаке голову и лапы в Сибири

сегодня 18:03 Хроника 0 Коммент.

Патриотическим автопробегом отметят юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Дорогу в Венгеровском районе отремонтируют за 190 миллионов рублей

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобилях

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

сегодня 16:37 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

сегодня 14:32 Хроника 0 Коммент.

Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 14:13 Общество 0 Коммент.

Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Сибиряк выиграл миллион рублей в лотерее

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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