Новосибирские археологи нашли гробницу «краснокожих» на Алтае

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Учёные обнаружили «европейскую» могилу в поселении варваров на Алтае; лица погребённых закрывали красным шёлком.

Учёные из Новосибирска обнаружили необычную могилу гуннов времён великого переселения народов в виде лодки. Сегодня, 14 августа результаты раскопок сообщил журнал «Наука в Сибири».

Раскопки археологов СО РАН проходили в Курайской степи на Алтае. Во время изучения аварийного памятника «Курайка» специалистам удалось достать погребальную колоду в виде лодки, которую обычно не использовали степные народы.

Внутри небольшого гроба III – IV веков нашей эры находилось истлевшее тело ребёнка, а сама колода была обложена речными валунами – символами реки мёртвых, характерных для европейских народов, но не гуннов и варваров. Также, лица мёртвых были покрыты красной краской, что удивило археологов.

«Считалось, что это остатки покрытия охрой, символизировавшего кровь. Но недавно мы нашли следы шелковой ткани, покрывавшей лицо погребённого. Возможно, красные пятна появились не вследствие окраски лица, а из-за ткани, которую перед наложением на лицо умершего помещали в красящий раствор. Ткань истлевала, а пигмент оставался, иначе невозможно объяснить, почему эта краска сохранилась на лицах, а не исчезла под воздействием грунта», – сообщил старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Евгений Богданов.

Напомним, 10 июля археологи вдохновили краеведческий музей Новосибирска на модную линию одежды.