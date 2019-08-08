ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

Фото со страницы ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»

Со счётом 3:2 закончился матч между ХК «Сибирь» из Новосибирска и «Энергия» из чешских Карловых Вар; после основного матча в серии буллитов сибиряки оказались точнее – 2:0.

Очередной контрольный матч на выезде выиграли новосибирские хоккеисты. На этот раз они оказались не по зубам чешской дружине из города Карловы Вары.

По сообщению официального сайта ХК «Сибирь» матч закончился со счётом 3:2. Сибиряки пропустили шайбу первыми. Однако во втором они собрались духом и забили две шайбы. Первую – Юссо Пуустинен после комбинации передач Микаэля Роухомаа и Юкки Пелтола. Вторую с передачи Ярослава Хабарова забил Виктор Комаров. В концовке матча команды обменялись шайбами. У новосибирцев отличился Максим Казаков. При этом наши хоккеисты играли в меньшинстве.

После матча хоккеисты договорились устроить соревнования по исполнению буллитов. В этом мини-состязании лучшими были сибиряки. Голы забили Юссо Пуустинен и Микаэль Роухомаа.

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