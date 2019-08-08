Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

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Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчикаРубрика: проиcшествия
14.08.2019 12:18
фото ГУ МВД по Омской области
В Омской области пропал ребёнок; на его поиски привлекли более 400 человек и вертолёт силовиков.
Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о сборе экипажей из Новосибирска, которые отправятся искать пропавшего ребёнка в Омской области. Об этом сообщила официальная группа организации в социальной сети «ВКонтакте».
13 августа в полицию Большереченского района поступила информация об исчезновении трёхлетнего мальчика Коли Бархатова в районе села Новологиново. По сведениям родственников, ребёнок вместе с семьёй отправился в лес собирать ягоды. Увлечённые сбором взрослые не заметили, как мальчик ушёл в чащу и потерялся.
По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Омской области, сотрудники полиции, местные жители и волонтёры прочёсывали лес цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Всего в поисках приняли участие около 400 человек. Также был привлечён вертолёт Управления Росгвардии.
Однако, несмотря на все старания, до сих пор ребёнка не удалось найти.
Напомним, 10 августа мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске.
Никита Минин
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