Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

фото ГУ МВД по Омской области

В Омской области пропал ребёнок; на его поиски привлекли более 400 человек и вертолёт силовиков.

Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о сборе экипажей из Новосибирска, которые отправятся искать пропавшего ребёнка в Омской области. Об этом сообщила официальная группа организации в социальной сети «ВКонтакте».

13 августа в полицию Большереченского района поступила информация об исчезновении трёхлетнего мальчика Коли Бархатова в районе села Новологиново. По сведениям родственников, ребёнок вместе с семьёй отправился в лес собирать ягоды. Увлечённые сбором взрослые не заметили, как мальчик ушёл в чащу и потерялся.

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Омской области, сотрудники полиции, местные жители и волонтёры прочёсывали лес цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Всего в поисках приняли участие около 400 человек. Также был привлечён вертолёт Управления Росгвардии.

Однако, несмотря на все старания, до сих пор ребёнка не удалось найти.

Напомним, 10 августа мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске.