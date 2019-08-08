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Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

Рубрика: проиcшествия

14.08.2019 12:18

фото ГУ МВД по Омской области

В Омской области пропал ребёнок; на его поиски привлекли более 400 человек и вертолёт силовиков.

Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о сборе экипажей из Новосибирска, которые отправятся искать пропавшего ребёнка в Омской области. Об этом сообщила официальная группа организации в социальной сети «ВКонтакте».

13 августа в полицию Большереченского района поступила информация об исчезновении трёхлетнего мальчика Коли Бархатова в районе села Новологиново. По сведениям родственников, ребёнок вместе с семьёй отправился в лес собирать ягоды. Увлечённые сбором взрослые не заметили, как мальчик ушёл в чащу и потерялся.

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Омской области, сотрудники полиции, местные жители и волонтёры прочёсывали лес цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Всего в поисках приняли участие около 400 человек. Также был привлечён вертолёт Управления Росгвардии.

Однако, несмотря на все старания, до сих пор ребёнка не удалось найти.

Напомним, 10 августа мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: спасатели Новосибирская область Омская область Пропал человек

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сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:18 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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