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Новосибирский автобус с тягачом устроили тройное ДТП в час пик

Рубрика: проиcшествия

14.08.2019 19:12

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

ДТП с автобусом на «Шлюз» парализовало Бердское шоссе в сторону города Бердска; пожилые пассажирки остались на обочине.

Полный пассажиров автобус «МАЗ» маршрута №36 врезался в тягач с прицепом на разъезде Иня. ДТП произошло  14 августа около 18:30, сообщили подписчики городского паблика «АСТ-54».

По данным очевидцев, автобус столкнулся с тягачом, от удара выехал на третью полосу, где врезался в седан. Иномарку отбросило в металлический разделитель, а общественный транспорт получил повреждения кабины водителя.

На место выехали сотрудники ГИБДД и «скорая помощь», перевозчик должен будет предоставить попутные автобусы для высаженных пассажиров.  

Тройное ДТП привело к затору, так как крупный транспорт перегородил две из трёх полос одной из главных транспортных артерий Новосибирска.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на момент публикации новости ещё два ДТП возле развилки Бугринского моста и возле «Речного Вокзала» парализовали пять километров Большевистской в сторону Академгородка.

Напомним, 26 июля автобус попал в аварию под Новосибирском.

 

 

Никита Манько

Теги: ДТП пробки автобус

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Новосибирский автобус с тягачом устроили тройное ДТП в час пик

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Патриотическим автопробегом отметят юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Дорогу в Венгеровском районе отремонтируют за 190 миллионов рублей

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Нешуточный разбой и плен пережили новосибирцы на первое апреля

сегодня 17:13 Общество 0 Коммент.

Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобилях

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

сегодня 16:37 Общество 0 Коммент.

Начальник полиции Омска за драку в московском метро уволен

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

сегодня 14:32 Хроника 0 Коммент.

Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 14:13 Общество 0 Коммент.

Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

С неуправляемого теплохода на Оби спасли 50 человек

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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