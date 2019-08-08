Новосибирский автобус с тягачом устроили тройное ДТП в час пик

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Новосибирский автобус с тягачом устроили тройное ДТП в час пикРубрика: проиcшествия
14.08.2019 19:12
Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"
ДТП с автобусом на «Шлюз» парализовало Бердское шоссе в сторону города Бердска; пожилые пассажирки остались на обочине.
Полный пассажиров автобус «МАЗ» маршрута №36 врезался в тягач с прицепом на разъезде Иня. ДТП произошло 14 августа около 18:30, сообщили подписчики городского паблика «АСТ-54».
По данным очевидцев, автобус столкнулся с тягачом, от удара выехал на третью полосу, где врезался в седан. Иномарку отбросило в металлический разделитель, а общественный транспорт получил повреждения кабины водителя.
На место выехали сотрудники ГИБДД и «скорая помощь», перевозчик должен будет предоставить попутные автобусы для высаженных пассажиров.
Тройное ДТП привело к затору, так как крупный транспорт перегородил две из трёх полос одной из главных транспортных артерий Новосибирска.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» на момент публикации новости ещё два ДТП возле развилки Бугринского моста и возле «Речного Вокзала» парализовали пять километров Большевистской в сторону Академгородка.
Напомним, 26 июля автобус попал в аварию под Новосибирском.
Никита Манько
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