Новосибирский автобус с тягачом устроили тройное ДТП в час пик

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

ДТП с автобусом на «Шлюз» парализовало Бердское шоссе в сторону города Бердска; пожилые пассажирки остались на обочине.

Полный пассажиров автобус «МАЗ» маршрута №36 врезался в тягач с прицепом на разъезде Иня. ДТП произошло 14 августа около 18:30, сообщили подписчики городского паблика «АСТ-54».

По данным очевидцев, автобус столкнулся с тягачом, от удара выехал на третью полосу, где врезался в седан. Иномарку отбросило в металлический разделитель, а общественный транспорт получил повреждения кабины водителя.

На место выехали сотрудники ГИБДД и «скорая помощь», перевозчик должен будет предоставить попутные автобусы для высаженных пассажиров.

Тройное ДТП привело к затору, так как крупный транспорт перегородил две из трёх полос одной из главных транспортных артерий Новосибирска.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на момент публикации новости ещё два ДТП возле развилки Бугринского моста и возле «Речного Вокзала» парализовали пять километров Большевистской в сторону Академгородка.

Напомним, 26 июля автобус попал в аварию под Новосибирском.