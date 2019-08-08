Новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму

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Новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в КрымуРубрика: общество, культура
14.08.2019 16:51
Фото с личной страницы Сергея Полунина в социальной сети Facebook
Скандального хореографа Сергея Полунина назначили исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии; приказ об этом подписал 9 августа министр культуры РФ Владимир Мединский.
С 12 августа и до новых перевыборов ректора Сергей Полунин будет возглавлять Севастопольскую академию хореографии. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.
Сергей Полунин известен далеко за пределами России. в 19 лет он стал самым молодым премьером в истории Королевского балета Лондона за всю историю труппы.
Сергей Полунин знаком новосибирскому зрителю, поскольку он является приглашённым артистом НОВАТа с 2012 года. Он танцевал в балетах «Жизель», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спартак», «Баядерка», «Корсар», «Пахита» и других.
Напомним, 13 августа показанный НОВАТом балет «Спартак» понравился президенту России.
Анатолий Якимов
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