4 балла
+25
65.2 72.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобилях

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

сегодня 16:37 Общество 0 Коммент.

Начальник полиции Омска за драку в московском метро уволен

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

сегодня 14:32 Хроника 0 Коммент.

Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 14:13 Общество 0 Коммент.

Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

С неуправляемого теплохода на Оби спасли 50 человек

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Инвалидам бесплатно: новосибирцев возмутила цена туалета под новым колесом обозрения

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Въезд на бердский пляж временно сделали бесплатным

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

Рубрика: общество

14.08.2019 16:37

Фото Аркадия Лаптенко.

Игрушки представляют собой цилиндры с отверстиями и потайными капсулами, куда складываются лакомства и ароматические масла для привлечения внимания животных.

Новосибирские белые медведи получили новые игрушки с тайниками для лакомств, рассказала Сиб.фм сегодня, 14 августа, заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.

«Игрушки были разработаны под эгидой компании "Роснефть". Внутри каждой из них находятся небольшие тайники, куда можно положить ароматические масла, которые могут привлечь внимание животных. Также туда складывают лакомства и используют её как медленную кормушку. Однако для нас это неактуально. Медвежата очень активные: прошло меньше недели, а они уже разгрызли все тайники. Животные чётко знают, когда их кормят, и что всё, что мы кидаем в воду, – это игрушка. Поэтому они практически сразу всё изучили и попробовали», – рассказала Евгения.

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова в записи на своём канале на видеохостинге YouTube рассказала, как восприняли игрушку медвежата красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». Для медведицы по имени Аврора игрушка оказалась слишком тяжёлой, и она не смогла донести её до бассейна. В этом ей помог медведь Феликс, который взял цилиндр в пасть и скинул в воду. Аврора тут же нырнула следом.

На данный момент таких игрушек изготовлено 64 штуки: 32 в виде шара и 32 в виде цилиндра. Они переданы во все зоопарки России и, таким образом, каждый белый медведь, который содержится в неволе, получит по одному шару и одному цилиндру.

Напомним, 6 августа 2019 года Норди и Шайна показали новые игрушки в Новосибирском зоопарке.

 

Дарья Мелехова

Теги: Новосибирский зоопарк Роев ручей белые медведи

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобилях

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

сегодня 16:37 Общество 0 Коммент.

Начальник полиции Омска за драку в московском метро уволен

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

сегодня 14:32 Хроника 0 Коммент.

Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 14:13 Общество 0 Коммент.

Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

С неуправляемого теплохода на Оби спасли 50 человек

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Инвалидам бесплатно: новосибирцев возмутила цена туалета под новым колесом обозрения

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Въезд на бердский пляж временно сделали бесплатным

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.04.2016

Неутомимый и непримиримый

Вспоминая Ростислава Шило

Читать далее
Image
15.02.2016

Что нового?

Шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

Читать далее
Image
27.03.2015

До свидания, наш ласковый мишка

15 месяцев жизни белого медвежонк...

Читать далее

Новости по теме

Видео: Шайна встала на задние лапы и позирует на камеру в Новосибирском зоопарке вчера 07:12 Видео: моменты из жизни обитателей Новосибирского зоопарка 11.08.2019

Популярное

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Image

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

Image

Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирског...

Image

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибир...

Image

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет на...

Image

Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Image

Новосибирский экс-миллионер стал водителем маршрутки ради переезд...

Image

Ремонтировавшего соломой новосибирскую дорогу мастера уволили за ...

Image

Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирс...

Image

Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Нов...

Image

Большой выезд сделают с Большой в Новосибирске