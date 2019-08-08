Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

Фото Аркадия Лаптенко.

Игрушки представляют собой цилиндры с отверстиями и потайными капсулами, куда складываются лакомства и ароматические масла для привлечения внимания животных.

Новосибирские белые медведи получили новые игрушки с тайниками для лакомств, рассказала Сиб.фм сегодня, 14 августа, заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.

«Игрушки были разработаны под эгидой компании "Роснефть". Внутри каждой из них находятся небольшие тайники, куда можно положить ароматические масла, которые могут привлечь внимание животных. Также туда складывают лакомства и используют её как медленную кормушку. Однако для нас это неактуально. Медвежата очень активные: прошло меньше недели, а они уже разгрызли все тайники. Животные чётко знают, когда их кормят, и что всё, что мы кидаем в воду, – это игрушка. Поэтому они практически сразу всё изучили и попробовали», – рассказала Евгения.

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова в записи на своём канале на видеохостинге YouTube рассказала, как восприняли игрушку медвежата красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». Для медведицы по имени Аврора игрушка оказалась слишком тяжёлой, и она не смогла донести её до бассейна. В этом ей помог медведь Феликс, который взял цилиндр в пасть и скинул в воду. Аврора тут же нырнула следом.

На данный момент таких игрушек изготовлено 64 штуки: 32 в виде шара и 32 в виде цилиндра. Они переданы во все зоопарки России и, таким образом, каждый белый медведь, который содержится в неволе, получит по одному шару и одному цилиндру.

Напомним, 6 августа 2019 года Норди и Шайна показали новые игрушки в Новосибирском зоопарке.