Обиженный искитимец обматерил полицейских и порвал уголовное дело

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Пьяный мужчина обвиняется в оскорблении сотрудников власти; во время ознакомления с материалами дела искитимец просто порвал его.

Житель Искитима рискует на полгода попасть под арест за странную выходку в кабинете следователя. Сегодня, 14 августа пресс-служба Искитимского районного суда сообщила о поступлении уголовного дела об оскорблении представителя власти и вмешательстве в работу следователя.

Согласно материалам дела, гражданин Б. напился и оскорбил полицейских, которые призвали мужчину к порядку. На подозреваемого было составлено уголовное дело, и следователь вызвала мужчину для ознакомления с материалами.

Однако, увидев уголовное дело, гражданин пришёл в гнев и разорвал подшитые в него листы. Это послужило поводом обвинить его в воспрепятствовании расследованию.

Максимальное наказание по данной статье составляет шесть месяцев ареста. Уголовное дело рассмотрит Искитимский районный суд.

Напомним, 7 августа молодая мать устроила дебош в новосибирском метро с нападением на полицейских.