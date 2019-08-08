Патриотическим автопробегом отметят юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области

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Один из главных символов страны отметит юбилей; в 2019 году «триколору» исполняется 350 лет.

Правительство Новосибирской области опубликовало программу празднований, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации. Его отмечают 22 августа. В этом году у символа российской государственности сразу два юбилея. Впервые флаг с белыми, синими и красными полосками появился 350 лет назад. После распада СССР он был утверждён как флаг страны, а с 1994 года был установлен памятный день в его честь. Таким образом, в этом году исполняется 25 лет с момента подписания соответствующего указа президента страны.

В честь юбилея программа будет как никогда масштабной. Всего запланировано 961 мероприятие. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, состоятся концерты, конкурсы, выставки, фестивали и спортивные состязания.

А главным событием станет автопробег, который стартует 22 августа от памятника трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину в областном центре. Участники побывают в отдалённых райцентрах – Ордынском, Кочках, Карасуке, Купино, Татарске и Чанах, а затем вернутся в Новосибирск. Общая протяжённость маршрута превысит 1100 километров. Ожидается, что участие в акции примут около тысячи человек, а финишируют они только через три дня после старта – 25 августа.

По маршруту автопробега будут организованы интерактивные площадки и раздача трёхцветных ленточек.

Присоединиться к празднованию, а также следить за тем, как оно проходит можно с помощью специальных хэштегов: #Флагмоегогосударства и #Мойфлаг.

Напомним, в феврале на Байкале развернули самый большой флаг России.