Пенсию по потере кормильца отсудила мать погибшего в Сирии новосибирца

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Пенсию по потере кормильца отсудила мать погибшего в Сирии новосибирцаРубрика: общество
14.08.2019 18:19
Фото с сайта Pixabay.com
В военкомате пояснили, что статус «Ветеран военных действий» не передаётся по наследству; это послужило причиной того, что мать не может претендовать на пенсию.
Мать новосибирца, погибшего в Сирии, смогла через суд получить пенсию по потере кормильца, об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение Центрального районного суда.
Военкомат оказался предоставить матери погибшего в Сирии Евгения Константинова Любови Константиновой пенсию, сославшись на то, что статус «Ветеран боевых действий» не передаётся по наследству, поэтому в данном случае наличие этого статуса не имеет юридического значения в вопросе получения пенсии.
Женщина вместе с прокурором новосибирского гарнизона подала иск к военкомату в суд Центрального района столицы Сибири, который встал на сторону матери, несмотря на обжалования такого решения военкоматом.
До судебных действий женщина получала пенсию без учёта того, что её сын был участником боевых действий. Таким образом, Любовь получала на 32% меньше положенной ей суммы.
Евгений Константинов погиб в 2017 году в возрасте 32 лет, пытаясь спасти из огня начальника разведки. Он получил шесть ранений. В бою Евгений занимал место командира мотострелкового батальона.
Похоронили военного 7 мая 2017 года, наградив его посмертно орденом Мужества.
Напомним, в июне 2018 года НОВАТ отсудил право не помогать артистам на пенсии.
Дарья Мелехова
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