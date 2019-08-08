Пирушка соседей по даче обернулась избиением лопатой в Новосибирске

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Пирушка соседей по даче обернулась избиением лопатой в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
14.08.2019 16:18
ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM
Молодой парень нанёс серьёзные ранения 59-летнему соседу по даче; мужчины поссорились во время совместного застолья.
Сотрудники отдела полиции «Калининский» УМВД по городу Новосибирску возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего парня, жестоко избившего знакомого 9 августа на даче в Калининском районе города, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
Из садового общества «Сибиряк-1» пострадавший 59-летний мужчина был доставлен в больницу, однако версию о том, что он избит, отрицал, пытаясь убедить правоохранителей и врачей в том, что травмы получил в результате падения с крыши. По данному факту полицейские организовали проверку, в ходе которой выяснилось, что черепно-мозговую травму дачник получил из-за нападения соседа. Потасовка произошла во время совместного застолья подозреваемого и потерпевшего – 25-летний парень схватил лопату и стал избивать ей хозяина дачного участка.
На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Лопату, оказавшуюся орудием преступления, правоохранители изъяли.
По закону молодому человеку может грозить до десяти лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Напомним, в апреле этого года омич расчленил односельчанина лопатой.
Александр Шпак
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