Погубивший пациента хакасский анестезиолог останется на свободе

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В мае прошлого года пациент Черногорской межрайонной больницы скончался во время плановой операции; причиной его смерти стала врачебная ошибка.

Суд вынес приговор бывшему заведующему анестезиолого-реанимационным отделением ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница», сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Хакасия.

Инцидент произошёл 30 мая 2018 года. По данным следствия, в ходе плановой операции экс-врач ввёл 53-летнему пациенту интубационную трубку в пищевод вместо трахеи, не проверив при этом качество процедуры. В результате у оперируемого возникла острая дыхательная недостаточность, гипоксия, а затем наступила смерть.

По статье «причинение смерти по неосторожности» для врачей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, однако суд посчитал излишним давать подсудимому реальный срок – бывшего заведующего приговорили к двум годам ограничения свободы. Также суд постановил больнице выплатить 1 миллион рублей в пользу семьи погибшего пациента.

Напомним, в июле лжеврача с прошлым «вампира» отдали под суд.