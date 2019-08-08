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Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

14.08.2019 22:51

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Из здания вывели 850 человек; причиной этого стал автомобиль, обнаруженный на парковке, с подозрительным предметом внутри.

Из новосибирского ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали людей, сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Причиной эвакуации стал подозрительный предмет, который нашли в одной из машин на парковке.

«Всех вывели на улицу через эвакуационные выходы, выключив свет в торговом центре. Люди бежали за своими детьми в темноте, чтобы забрать их с детской площадки. Это было страшно», – поделился подписчик.

В итоге из «Ауры» вывели 850 человек. На месте работали скорая помощь, пожарные и полиция. Велась проверка местности.

В администрации торгового центра уверили, что помещение оснащено современными системами безопасности, а также там проводятся регулярные проверки, которые обеспечивают безопасность посетителей.

Напомним, 9 августа 2019 года из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей.

 

Дарья Мелехова

Теги: эвакуация полиция ТРЦ Аура

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Предложить новость

Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

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вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Патриотическим автопробегом отметят юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Дорогу в Венгеровском районе отремонтируют за 190 миллионов рублей

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобилях

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

вчера 14:32 Хроника 0 Коммент.

Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

вчера 14:23 Хроника 0 Коммент.

Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

вчера 14:13 Общество 0 Коммент.

Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

вчера 14:04 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

вчера 13:44 Общество 0 Коммент.

Сибиряк выиграл миллион рублей в лотерее

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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