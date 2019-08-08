Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

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Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
14.08.2019 22:51
Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Из здания вывели 850 человек; причиной этого стал автомобиль, обнаруженный на парковке, с подозрительным предметом внутри.
Из новосибирского ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали людей, сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Причиной эвакуации стал подозрительный предмет, который нашли в одной из машин на парковке.
«Всех вывели на улицу через эвакуационные выходы, выключив свет в торговом центре. Люди бежали за своими детьми в темноте, чтобы забрать их с детской площадки. Это было страшно», – поделился подписчик.
В итоге из «Ауры» вывели 850 человек. На месте работали скорая помощь, пожарные и полиция. Велась проверка местности.
В администрации торгового центра уверили, что помещение оснащено современными системами безопасности, а также там проводятся регулярные проверки, которые обеспечивают безопасность посетителей.
Напомним, 9 августа 2019 года из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей.
Дарья Мелехова
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