Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Из здания вывели 850 человек; причиной этого стал автомобиль, обнаруженный на парковке, с подозрительным предметом внутри.

Из новосибирского ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали людей, сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Причиной эвакуации стал подозрительный предмет, который нашли в одной из машин на парковке.

«Всех вывели на улицу через эвакуационные выходы, выключив свет в торговом центре. Люди бежали за своими детьми в темноте, чтобы забрать их с детской площадки. Это было страшно», – поделился подписчик.

В итоге из «Ауры» вывели 850 человек. На месте работали скорая помощь, пожарные и полиция. Велась проверка местности.

В администрации торгового центра уверили, что помещение оснащено современными системами безопасности, а также там проводятся регулярные проверки, которые обеспечивают безопасность посетителей.

Напомним, 9 августа 2019 года из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей.