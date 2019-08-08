Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобилях

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Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобиляхРубрика: общество
14.08.2019 17:02
Фото правительства Новосибирской области
В сельских районах Новосибирской области сформированы мобильные бригады; они будут помогать пожилым гражданам старше 65 лет добираться до медицинских учреждений.
Десять микроавтобусов для перевозки пожилых людей переданы в районы Новосибирской области. Машины «Газель NEXT» получили представители Колыванского, Купинского, Маслянинского, Новосибирского, Сузунского, Северного, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского и Чановского районов.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, в церемонии принял участие заместитель губернатора Сергей Нелюбов.
Автомобили направляют в село в рамках приоритетного национального проекта «Демография». Они будут закреплены за районными муниципальными комплексными центрами социального обслуживания населения. Теперь здесь создадут мобильные бригады, которые будут помогать пенсионерам добираться до медицинских учреждений.
Микроавтобус оборудованы соответствующим образом и адаптированы для комфортного проезда как просто пожилых людей, так и инвалидов-колясочников.
Общая сумма затрат на покупку машин составила 19 миллионов рублей. Однако, как отмечают в правительстве области, такие затраты – это лишь малая часть того, что можно сделать в благодарность людям старшего поколения. А в дальнейшем эта работа будет только усиливаться.
«Новосибирская область активно включилась в реализацию федерального проекта "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография". Приобретение специального автотранспорта – одна из его составляющих. Задача проекта – увеличение продолжительности жизни, в частности, через повышение доступности медицинской помощи для граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Это важный элемент формирования системы долговременного ухода», – подчеркнул Сергей Нелюбов.
Напомним, 5 августа районы Новосибирской области получили восемь новых автомобилей скорой помощи.
Кирилл Полиенко
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