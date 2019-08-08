Пятилетняя девочка умерла от удара током во время сбора черёмухи

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В селе Шуурмак в Тыве девочка забралась на гараж, чтобы дотянуться до куста черёмухи, но схватилась за кабель электропередачи; мощный разряд тока насмерть поразил ребёнка.

Сотрудники СУ СКР по Республике Тыва проводят проверку по факту гибели пятилетней девочки, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл днём 13 августа 2019 года в селе Шуурмак. По предварительным данным следователей, девочка играла во дворе дома своей бабушки. Чтобы добраться до высокого куста черёмухи, она забралась на крышу гаража. Потеряв равновесие, малышка схватилась за кабель линии электропередачи, проходящий над гаражом, и получила удар током. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте.

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