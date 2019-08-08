Романтичные танцы в центре Новосибирска оценили в Европе

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Романтичные танцы в центре Новосибирска оценили в ЕвропеРубрика: культура
14.08.2019 20:35
Скриншот из видео на YouTube
Молодые пары показали романтичный танец в жару у главного символа Новосибирска; португальцы оценили горячие эмоции новосибирцев.
Новосибирцы присоединились к международному флешмобу по уличным танцам кизомбы из Португалии. Сегодня, 14 августа организаторы прокомментировали Сиб.фм видео в группе World Kizomba Project на facebook.
Создатели акции из Европы придумали хореографию и станцевали в одном из городов Португалии – вскоре к ним присоединились танцоры ЮАР, Польши, Бразилии, Чили, Испании, Беларуссии, Казахстана, Финляндии, Канады и так далее.
Новосибирская команда сняла свой ролик у стен Театра Оперы и Балета, видео собрало десятки лайков и одобрительных комментариев. Директор танцевальной студии Joy Евгений Черемисенко рассказал Сиб.фм, что и другие города Сибири поучаствовали во флешмобе – масштабное видео выйдет в соцсетях до конца месяца.
Кизомба зародилась в африканской Анголе как романтичный уличный танец для пар, и сибирская публика это подтверждает – большинству новосибирских танцоров от 25 до 35 лет. Адепты кизомбы по выходным устраивают массовые танцы у Новосибирского зоопарка, на эти вечеринки приезжают танцоры из соседних сибирских городов.
Напомним, 3 июня новосибирцы попали в клип чемпиона Швеции по романтичным уличным танцам.
Никита Манько
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