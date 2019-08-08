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Романтичные танцы в центре Новосибирска оценили в Европе

Рубрика: культура

14.08.2019 20:35

Скриншот из видео на YouTube

Молодые пары показали романтичный танец в жару у главного символа Новосибирска; португальцы оценили горячие эмоции новосибирцев.  

Новосибирцы присоединились к международному флешмобу по уличным танцам кизомбы из Португалии. Сегодня, 14 августа организаторы прокомментировали Сиб.фм видео в группе World Kizomba Project на facebook.

Создатели акции из Европы придумали хореографию и станцевали в одном из городов Португалии – вскоре к ним присоединились танцоры ЮАР, Польши, Бразилии, Чили, Испании, Беларуссии, Казахстана, Финляндии, Канады и так далее.

Новосибирская команда сняла свой ролик у стен Театра Оперы и Балета, видео собрало десятки лайков и одобрительных комментариев. Директор танцевальной студии Joy Евгений Черемисенко рассказал Сиб.фм, что и другие города Сибири поучаствовали во флешмобе – масштабное видео выйдет в соцсетях до конца месяца.

Кизомба зародилась в африканской Анголе как романтичный уличный танец для пар, и сибирская публика это подтверждает – большинству новосибирских танцоров от 25 до 35 лет. Адепты кизомбы по выходным устраивают массовые танцы у Новосибирского зоопарка, на эти вечеринки приезжают танцоры из соседних сибирских городов.

Напомним, 3 июня новосибирцы попали в клип чемпиона Швеции по романтичным уличным танцам.

Никита Манько

Теги: флешмобы танцы международные отношения сибирскость

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Лента новостей

Предложить новость

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Романтичные танцы в центре Новосибирска оценили в Европе

сегодня 20:35 Культура 0 Коммент.

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Обиженный искитимец обматерил полицейских и порвал уголовное дело

сегодня 18:37 Хроника 0 Коммент.

Живодёры отрубили собаке голову и лапы в Сибири

сегодня 18:03 Хроника 0 Коммент.

Патриотическим автопробегом отметят юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Дорогу в Венгеровском районе отремонтируют за 190 миллионов рублей

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобилях

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

сегодня 16:37 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

сегодня 14:32 Хроника 0 Коммент.

Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 14:13 Общество 0 Коммент.

Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Сибиряк выиграл миллион рублей в лотерее

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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