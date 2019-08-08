Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы

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Эксперты рассказали, как правильно выбрать качественную колбасу; она должна быть розовой и упругой.

Российская система качества дала советы по выбору натуральной варёной колбасы, которая по традиции используется для приготовления «правильного» бутерброда. Информацией поделилось издание «РИА Новости».

Прежде всего нужно обратить внимание на условия хранения: необходимая температура в холодильнике – от нуля до шести градусов. Важную роль играет внешний вид продукта. Колбаса должна быть розовой и упругой и не иметь косточек и полостей. Также производитель обязан указывать на упаковке состав, пищевую ценность, срок годности, дату изготовления, условия упаковки и хранения.

«Состав варёной колбасы, произведённой в соответствии с ГОСТом, следующий: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, коровье молоко сухое цельное или обезжиренное, поваренная пищевая соль, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)», – приводит издание слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Эксперты советуют избегать таких добавок, как Е120, Е252 и Е536, которые могут нести угрозу для здоровья человека.

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