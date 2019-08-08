С неуправляемого теплохода на Оби спасли 50 человек

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В Алтайском крае частный теплоход с пассажирами потерял управление и чуть не разбился о камни; следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку.

На Оби неуправляемый теплоход с пассажирами на борту едва не разбился о прибрежные камни. Инцидент произошёл в Алтайском крае недалеко от города Барнаула, сообщают подробности сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. По данному факту начата доследственная проверка.

«Теплоход принадлежит частному лицу. На тот момент на судне находилось 50 пассажиров, в том числе дети и пожилые люди», – уточнили в ведомстве.

Трагедии удалось избежать благодаря действиям экипажа случайно оказавшегося неподалёку другого теплохода, который помог пройти неуправляемому судну пройти под мостом.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 16 июля капитан «Барракуды» врезался в мост в Барнауле.