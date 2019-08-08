Самые распространённые болезни новосибирцев назвали эксперты

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Самые распространённые болезни новосибирцев назвали экспертыРубрика: общество
14.08.2019 09:48
фото PIXABAY.COM
Стали известны основные показатели здравоохранения за 2018 год; заболеваемость населения Новосибирской области увеличилась.
Самые распространённые болезни среди жителей Новосибирской области назвали в Новосибирскстате. Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы государственной статистики по региону.
Общая заболеваемость населения Новосибирской области за три года выросла на 3,8 %. Чаще всего на новосибирцы жалуются на проблемы с лёгкими и сердцем.
«Первое место в структуре заболеваемости населения по основным классам болезней в 2018 году занимают болезни органов дыхания. Они составляют 27,8 % от общего числа болезней. Второе – болезни системы кровообращения, на них приходится 14,4 %. Затем идут болезни костно-мышечной системы (8,5 %), болезни органов пищеварения (6,9 %), болезни эндокринной системы и болезни глаза (5,5 %)», – говорится в сообщении службы.
В период с 2015 по 2015 год количество людей с болезнями органов дыхания выросло на 13,8 %, органов пищеварения почти на четверть, а повреждения костно-мышечной системы стали встречаться чаще на 12,8 %. Рост заболеваний системы кровообращения составил 8,4 %.
Примечательно, что число зарегистрированных больных с инфекционными и паразитарными болезнями уменьшилось на 13,3 %.
Напомним, в середине июля медики назвали самую распространённую группу крови среди носителей ракового заболевания.
Никита Минин
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