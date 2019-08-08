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Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

Рубрика: общество

14.08.2019 22:00

Фото с сайта shutterstock.com

В гостинице смогут проживать до 40 молодых людей; их возраст будет составлять от 18 до 23 года. 

В Новосибирске откроется первая социальная гостиница для детей из детских домов, сообщили сегодня, 14 августа, на официальном сайте администрации города Новосибирска.

По словам мэра города Анатолия Локтя, проект должен быть завершён к началу учебного года. Гостиница будет  находиться в «Тёплом доме» на улице Выставочной, 40. Идея создания такого проекта пришла в голову властям в связи с тем, что не всегда удаётся быстро выделить деньги на обеспечение всех детей из детских домов жильём после  достижения ими совершеннолетия. Некоторым приходится ждать по несколько лет. 

Гостиница будет рассчитана на 40 человек. Там будет всё необходимое для жизни, включая кухню, где молодые люди смогут самостоятельно приготовить еду, и кафе на базе учреждения. Здесь будут жить выпускники из замещающих семей, а также интернатных учреждений с инвалидностью и ОВЗ. Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева отмечает, что эта группа населения часто имеет проблемы с социализацией и трудоустройством, поэтому в рамках проекта будут предусмотрены мероприятия, которые помогут им адаптироваться в жизни. В частности, там будут проводить беседы с психологами, курсы профориентации и обучающие занятия по интересам проживающих.

Договор с молодыми людьми будет  заключаться на один год. Комендантский час вводить не планируется, но элементарные требования проживающим придётся выполнять: не выпивать спиртное в стенах гостиницы, не шуметь, уважать соседей. Для водителей автомобилей будет предоставлена парковка.

Напомним, в июле 2019 года депутаты Госдумы увеличили детские пособия.

Дарья Мелехова

Теги: детские дома Локоть Анатолий Новосибирск

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