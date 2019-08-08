«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

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«Спартак» от НОВАТа очень понравился ПутинуРубрика: общество
14.08.2019 09:00
Фото с официального сайта президента России
Артисты Новосибирского театра оперы и балета открыли III Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе; сюиту по балету «Спартак» посетил президент России Владимир Путин.
Артисты НОВАТа показали сюиту по балету Арама Хачатуряна «Спартак» на открытии III Международного фестиваля оперы и балета. Среди почётных гостей спектакль посмотрел президент России Владимир Путин.
Отметим, что главе государства показали существенно укороченную версию постановки. Как ранее сообщал Сиб.фм, для экономии времени трехчасовой «Спартак» уменьшили в несколько раз.
По сообщению официального сайта президента России, спектакль прошёл под открытым небом. На территории археологического заповедника была специально возведена полноразмерная сцена. В постановке участвовало более 150 артистов НОВАТа. Главные роли исполнили всемирно известные звезды Сергей Полунин (Красс) и Осиэль Гюнео (Спартак). В балете также участвовали Дауретга Саммерскейл в роли Эгины и Приска Цейзель в роли Фригии.
Владимир Путин восхитился постановкой. По окончании спектакля президент России заглянул за кулисы и поблагодарил артистов за выступление.
Напомним, 7 августа Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России.
Анатолий Якимов
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