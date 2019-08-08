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«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

Рубрика: общество

14.08.2019 09:00

Фото с официального сайта президента России

Артисты Новосибирского театра оперы и балета открыли III Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе; сюиту по балету «Спартак» посетил президент России Владимир Путин.

Артисты НОВАТа показали сюиту по балету Арама Хачатуряна «Спартак» на открытии III Международного фестиваля оперы и балета. Среди почётных гостей спектакль посмотрел президент России Владимир Путин.

Отметим, что главе государства показали существенно укороченную версию постановки. Как ранее сообщал Сиб.фм, для экономии времени трехчасовой «Спартак» уменьшили в несколько раз.

По сообщению официального сайта президента России, спектакль прошёл под открытым небом. На территории археологического заповедника была специально возведена полноразмерная сцена. В постановке участвовало более 150 артистов НОВАТа. Главные роли исполнили всемирно известные звезды Сергей Полунин (Красс) и Осиэль Гюнео (Спартак). В балете также участвовали Дауретга Саммерскейл в роли Эгины и Приска Цейзель в роли Фригии.

Владимир Путин восхитился постановкой. По окончании спектакля президент России заглянул за кулисы и поблагодарил артистов за выступление.

Напомним, 7 августа Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России.

 

Анатолий Якимов

Теги: НОВАТ Путин Владимир крым

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«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

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Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:18 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:13 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск

вчера 15:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске

вчера 15:32 Культура 0 Коммент.

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вчера 14:54 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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