Убийство «по-домашнему»: алтаец задушил возлюбленную поясом от халата

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Житель столицы Республики Алтай жестоко расправился со своей сожительницей; поводом к убийству стала ревность.

Сотрудники СУ СКР по Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении жителя Горно-Алтайска, подозреваемого в убийстве человека, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным оперативников, преступление было совершено 12 августа 2019 года. В этот день подозреваемый выпивал у себя дома. Кроме него в доме находилась его сожительница. Внезапно между партнёрами разразился скандал — мужчина сильно ревновал возлюбленную. Разозлившись, он схватил пояс от домашнего халата, накинул его на шею собеседнице и стал душить. В результате асфиксии 40-летняя женщина скончалась.

На данный момент решает вопрос о заключении вероятного убийцы под стражу. Если его вина будет доказана, по закону алтаец может лишиться свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в июле стало известно, что молодой красноярец может пожизненно лишиться свободы за убийство прабабушки из жалости.