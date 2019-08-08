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Убийство «по-домашнему»: алтаец задушил возлюбленную поясом от халата

Рубрика: проиcшествия

14.08.2019 18:06

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Житель столицы Республики Алтай жестоко расправился со своей сожительницей; поводом к убийству стала ревность. 

Сотрудники СУ СКР по Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении жителя Горно-Алтайска, подозреваемого в убийстве человека, сообщает пресс-служба ведомства. 

По данным оперативников, преступление было совершено 12 августа 2019 года. В этот день подозреваемый выпивал у себя дома. Кроме него в доме находилась его сожительница. Внезапно между партнёрами разразился скандал — мужчина сильно ревновал возлюбленную. Разозлившись, он схватил пояс от домашнего халата, накинул его на шею собеседнице и стал душить. В результате асфиксии 40-летняя женщина скончалась. 

На данный момент решает вопрос о заключении вероятного убийцы под стражу. Если его вина будет доказана, по закону алтаец может лишиться свободы на срок до 10 лет. 

Напомним, в июле стало известно, что молодой красноярец может пожизненно лишиться свободы за убийство прабабушки из жалости.

 

Александр Шпак

Теги: происшествия убийство Республика Алтай криминал

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сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Нешуточный разбой и плен пережили новосибирцы на первое апреля

сегодня 17:13 Общество 0 Коммент.

Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобилях

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

сегодня 16:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

сегодня 14:32 Хроника 0 Коммент.

Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 14:13 Общество 0 Коммент.

Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

С неуправляемого теплохода на Оби спасли 50 человек

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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