Уборщица адаптивного интерната занималась сексом с его воспитанниками в Омской области

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Уборщица адаптивного интерната занималась сексом с его воспитанниками в Омской областиРубрика: проиcшествия
14.08.2019 15:06
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Сотрудница школы-интерната пригласила двух мальчиков к себе домой и вступила с ними в интимную связь; теперь женщине грозит суровое наказание.
В омской области прокуратура передала в суд уголовное дело 32-летней местной жительницы, обвиняемой в половом сношении с двумя несовершеннолетними подростками, сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснили следователи, в феврале 2019 года обвиняемая, работавшая уборщицей в местной школе-интернате, познакомилась в социальной сети с двумя воспитанниками учебного заведения – 14 и 15-летними подростками. Спустя несколько дней, 23 февраля, женщина привела мальчиков к себе домой и вступила с ними в интимную связь.
Раньше правоохранителей о происшествии узнали СМИ – история приобрела широкий общественный резонанс, через некоторое время уборщица стала фигуранткой уголовного дела. Если суд признает её виновной, женщина может лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет.
Напомним, ранее стало известно, что житель Хакасии на протяжении года совершал сексуальное насилие в отношении девятилетней девочки.
Александр Шпак
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