Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

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Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика ПобедыРубрика: проиcшествия
14.08.2019 14:23
Фото из группы «Я живу в Иркутске» соцсети «ВКонтакте»
Иркутский альпинист сорвался на спуске с вершины высотой в 7,4 тысячи метров; пик Победы считается одним из самых трудных маршрутов на территории бывшего СССР.
Иркутский альпинист Сергей Войличенко разбился во время сложного восхождения на пик Победы в Киргизии. Сегодня, 14 августа, напарники спортсмена из Новосибирска сообщили о трагедии в группе «ВКонтакте».
Инцидент произошёл 13 августа во время спуска с вершины пика Победы на высоте 6,4 тысячи метров над уровнем моря. По данным организаторов тура в Киргизии «Аксай-Тревел», опытный мужчина сорвался и пролетел несколько сотен метров.
Погибший покорял пик Победы вместе с новосибирскими альпинистами, уточнили в турфирме. В труднодоступном месте новосибирцы организовали поисково-спасательные работы по поиску тела Сергея Войличенко.
Пик Победы является не только самой высокой точкой на Тянь-Шане, но и одним из самых опасных семитысячников мира. По данным форумов альпинистов, здесь гибнет больше спортсменов, чем поднимается на вершину. Подъём на пик Победы проходит со стороны Киргизии, но большинство восхождений сопровождается гибелью альпинистов, сообщали СМИ.
Напомним, в июне пятеро новосибирцев погибли во время прохождения сложного маршрута на Алтае.
Никита Манько
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