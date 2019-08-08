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Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

Рубрика: проиcшествия

14.08.2019 14:23

Фото из группы «Я живу в Иркутске» соцсети «ВКонтакте»

Иркутский альпинист сорвался на спуске с вершины высотой в 7,4 тысячи метров; пик Победы считается одним из самых трудных маршрутов на территории бывшего СССР.

Иркутский альпинист Сергей Войличенко разбился во время сложного восхождения на пик Победы в Киргизии. Сегодня, 14 августа, напарники спортсмена из Новосибирска сообщили о трагедии в группе «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 13 августа во время спуска с вершины пика Победы на высоте 6,4 тысячи метров над уровнем моря. По данным организаторов тура в Киргизии «Аксай-Тревел», опытный мужчина сорвался и пролетел несколько сотен метров.

Погибший покорял пик Победы вместе с новосибирскими альпинистами, уточнили в турфирме. В труднодоступном месте новосибирцы организовали поисково-спасательные работы по поиску тела Сергея Войличенко. 

Пик Победы является не только самой высокой точкой на Тянь-Шане, но и одним из самых опасных семитысячников мира. По данным форумов альпинистов, здесь гибнет больше спортсменов, чем поднимается на вершину. Подъём на пик Победы проходит со стороны Киргизии, но большинство восхождений сопровождается гибелью альпинистов, сообщали СМИ.

Напомним, в июне пятеро новосибирцев погибли во время прохождения сложного маршрута на Алтае. 

Никита Манько

Теги: несчастный случай альпинизм путешествия трагедии

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сегодня 14:32 Хроника 0 Коммент.

Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:13 Общество 0 Коммент.

Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

С неуправляемого теплохода на Оби спасли 50 человек

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Инвалидам бесплатно: новосибирцев возмутила цена туалета под новым колесом обозрения

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Въезд на бердский пляж временно сделали бесплатным

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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