В Новосибирске перекроют улицу, связывающую три района города

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Улица Кошурникова на участке между Бориса Богаткова и Никитина будет перекрыта в связи с ремонтом теплотрассы; кроме автомобилистов, место ремонта будет объезжать и общественный транспорт.

С четверга, 15 августа полностью перекроют движение на улице Кошурникова. Под перекрытие попадает участок между улицами Бориса Богаткова и Никитина. Автомобилистам предлагают заранее позаботиться поиском путей объезда.

По сообщению пресс-службы мэрии Новосибирска, движение будет закрыто до 22 августа. В связи с этим изменится схема движения маршрута автобуса № 79 «Юго-Западный жилой массив – НГАУ» и маршрутного такси № 8 «Магазин Золотая Нива – посёлок Северный».

Автобус № 79 будет объезжать перекрытый участок по улицам Кошурникова, Бориса Богаткова, Есенина, Никитина и Добролюбова в сторону НГАУ. В обратном направлении – Никитина, Есенина, Бориса Богаткова и Кошурникова.

Маршрутное такси будет объезжать закрытый участок по улицам Никитина, Есенина, Бориса Богаткова и Кошурникова.

Также в мэрии Новосибирска анонсировали перекрытие улицы Молодости в Советском районе до 17 августа.

Напомним, 26 июня СГК объявила о полном перекрытии улицы Фрунзе.