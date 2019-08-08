В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

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К селу Новоалександровка Чановского района приближался пал травы; трагедии удалось избежать благодаря самоотверженным действиям добровольцев, пожарных и лесников.

В тушении ландшафтного пожара, угрожавшего перекинуться на жилые дома села Новоалександровка Чановского района, принимали участие не только профессиональные спасатели, но и добровольцы и лесники. Как сообщает сайт ГУ МЧС по Новосибирской области, всего в борьбе с пожаром принимали участие 25 человек и семь единиц техники.

Огонь вспыхнул в полях днём 13 августа. Охватив площадь в 30 гектаров, огонь приблизился к селу. Ситуацию осложнял сильный ветер. По тревоге были подняты добровольная пожарная команда и специальные манёвренные группы. До приезда пожарных они приступили к тушению пожара. Пал травы тушили при помощи ранцевых огнетушителей, пожарных автоцистерн, тракторов и внедорожников.

В течение трёх часов пожар был локализован. По предварительным предположениям экспертов, он возник вследствие поджога.

В ведомстве предупредили, что в течение недели обстановка с природными пожарами в Чановском районе останется напряжённой.

Напомним, 13 августа синоптики предупредили об угрозе крупных пожаров в Новосибирской области.