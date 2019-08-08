Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

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Середина рабочей недели в Новосибирской области пройдёт под дождём; правда, завтра будет солнечно и без осадков.

Кратковременные дожди прогнозируют синоптики в Новосибирской области вечером 14 августа. По данным сайта gismeteo.ru, в нашем регионе в Медовый спас погода ожидается ветреной и с переменной облачностью.

Температура воздух днём +24…+26 градусов. В вечернее время воздух охладится до +17…+20, а ночью до +12…+14. Ветер восточный 3-5 метров в секунду, с порывами до 9-11. Атмосферное давление 742 миллиметров ртутного столба, в течение дня будет незначительно колебаться.

В народе говорили, что если 14 августа будет ветреная погода, то зима будет снежная и морозная.

Напомним, 12 августа синоптики обещали хорошую погоду.