Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

Лента новостейПредложить новость
Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней
Новосибирец ответит за смерть мотоциклиста в ночном ДТП с тонировкой
Лидер банды киллеров ответит за убийство начала «нулевых» в Новосибирске
Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске
Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте
Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождьРубрика: общество
14.08.2019 08:11
Фото с сайта pixabay.com
Середина рабочей недели в Новосибирской области пройдёт под дождём; правда, завтра будет солнечно и без осадков.
Кратковременные дожди прогнозируют синоптики в Новосибирской области вечером 14 августа. По данным сайта gismeteo.ru, в нашем регионе в Медовый спас погода ожидается ветреной и с переменной облачностью.
Температура воздух днём +24…+26 градусов. В вечернее время воздух охладится до +17…+20, а ночью до +12…+14. Ветер восточный 3-5 метров в секунду, с порывами до 9-11. Атмосферное давление 742 миллиметров ртутного столба, в течение дня будет незначительно колебаться.
В народе говорили, что если 14 августа будет ветреная погода, то зима будет снежная и морозная.
Напомним, 12 августа синоптики обещали хорошую погоду.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней
Новосибирец ответит за смерть мотоциклиста в ночном ДТП с тонировкой
Лидер банды киллеров ответит за убийство начала «нулевых» в Новосибирске
Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске
Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте
Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное