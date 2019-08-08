Въезд на бердский пляж временно сделали бесплатным

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Прокурор Бердска потребовал от администрации города отменить взимание платы за въезд на пляж «Чайка»; брать деньги снова власти смогут после исполнения предписаний прокурора.

Решением прокурора города Бердска отменена плата за проезд на городской пляж «Чайка». Прокурор в своём предписании потребовал, чтобы сначала на прибрежной линии были созданы парковочные места и выполнены работы по благоустройству.

Планируется, что на пляже «Чайка» будет создана зона для палаточного отдыха с оборудованными стоянками, кострищами и туалетами. До 1 октября на пляже должен появиться бункер для сбора мусора. Сотрудников городского управления природными ресурсами обязали проводить на пляже уборку.

«До выполнения решения прокурора мы не берём деньги», – сообщили Сиб.фм в приёмной управления природными ресурсами администрации города Бердска.

При этом после выполнения всех условий мэрия города рассчитывает снова сделать проезд платным. Этим летом каждый автомобилист при посещении зоны отдыха должен был внести в кассу 300 рублей.

Напомним, в июле на одном из пляжей Бердска был введён запрет на купание из-за обнаруженного возбудителя кишечной палочки.