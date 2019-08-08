Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных

ФОТО АРИНЫ ХРАМОВОЙ ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ "ВКОНТАКТЕ"

Организаторы призывают людей быть добрее к животным и нести добро в массы; также они советуют новосибирцам не проявлять агрессию к предполагаемой убийце.

Пикет в защиту животных пройдёт завтра, 15 августа, в 19:00 во дворе дома на улице Иванова, 28а, Новосибирского Академгородка, где жил жестоко убитый кот Мотя. Об этом сообщили в группе «Сбор подписей о жестоком обращении с животными» в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие организовано для того, чтобы обратить внимание жителей города на проблему жестокого обращения с животными, а также собрать подписи под жалобой в прокуратуру, чтобы ускорить процесс принятия решения по делу об убийстве кота Моти.

Несмотря на то, что организаторы призывают правоохранительные органы наказать виновных в убийстве, они также советуют новосибирцам отказаться от агрессии в адрес убийцы.

Все, кто хочет прийти на пикет с плакатами, должны предварительно согласовать их содержание с организаторами во избежание нарушений закона.

Отметим, что кот Мотя умер 5 августа. По предварительным данным, в смерти животного виновата соседка его хозяйки: она поймала гулявшего по улице кота, отрезала ему лапки, сняла скальп, после чего положила в чёрный пакет и вынесла в мусор, где его и нашла хозяйка. Позднее девушка призналась, что у неё диагностировано раздвоение личности.

Напомним, 15 июля 2019 года двух котов выбросили из окна в Томске на глазах у детей.