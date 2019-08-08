Водитель наехал на велосипедиста в Новосибирске

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Водитель наехал на велосипедиста в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
14.08.2019 15:44
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Пострадавшего в ДТП врачи осмотрели на месте; дальнейшее медицинское вмешательство ему не потребовалось.
Водитель автомобиля Toyota Ipsum сбил велосипедиста в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщили сегодня, 14 августа, рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По словам полицейских, водитель «Тойоты» при выезде с улицы Плотинной на дорогу, которая ведёт к дамбе ОбьГЭС, не пропустил велосипедиста вопреки правилам дорожного движения.
«Мужчина, ехавший на велосипеде, был сбит. Однако серьёзных травм он не получил, его осмотрели на месте. Медицинская помощь ему не потребовалась», – рассказали в ведомстве.
Напомним, 7 августа 2019 года «Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске.
Дарья Мелехова
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