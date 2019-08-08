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Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

Рубрика: общество

14.08.2019 07:51

Фото Ольги Чанчиковой

Двое байкеров очень быстро проехали полстраны на «Харлее» с коляской; новосибирцы добрались в Крым почти без поломок.

Семейная пара новосибирских байкеров проехала более пяти тысяч километров из Новосибирска в Севастополь в кратчайшие сроки. Сегодня, 13 августа, отчёт о мотопробеге через полстраны появился в сообществе «Дальняк.рф» соцсети «ВКонтакте».

Врач скорой медицинской помощи Новосибирска Ольга Чанчикова с мужем отправились в путь на Harley Davidson с коляской налегке ещё 1 августа. На третий день супруги преодолели Урал, затем дождь снизил темпы, но к 8 августа байкеры уже были в Севастополе. Конечной целью стал всероссийский мотофестиваль клуба «Ночные волки» 10 августа с Кипеловым и Кинчевым, собравший тысячи мотофанатов из разных уголков России.  

«Делали и 700+ километров в день, и меньше четырёх сотен. Нашим девизом было "дорога в кайф"! Когда уставали, рано вставали на ночёвку. Из поломок – подшипник ступицы на люльке за Волгоградом, рядом с большой деревней, поэтому – купили, заменили. Это было круто! Поеду ли я ещё – да!» – написала Ольга Чанчикова.

Это не первый дальний мотопробег путешественников – в 2016 году пара уже проехала свои пять тысяч километров до Байкала.  

Напомним, 2 июня стало известно, что Goblin вместе с мотоциклистами снимет сериал про спасателей в Новосибирской области.

 

Никита Манько

Теги: мотоциклы скорая помощь путешествия фестивали

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сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске перекроют улицу, связывающую три района города

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Самые распространённые болезни новосибирцев назвали эксперты

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«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Места с самым высоким риском быть укушенным клещами назвали в новосибирском Роспотребнадзоре

сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирец ответит за смерть мотоциклиста в ночном ДТП с тонировкой

вчера 20:59 Общество 0 Коммент.

Лидер банды киллеров ответит за убийство начала «нулевых» в Новосибирске

вчера 19:48 Общество 0 Коммент.

Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске

вчера 18:18 Общество 0 Коммент.

Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте

вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Владельцев земель в Новосибирской области заставят убрать несанкционированные свалки

вчера 16:13 Общество 0 Коммент.

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск

вчера 15:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске

вчера 15:32 Культура 0 Коммент.

Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта

вчера 14:54 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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