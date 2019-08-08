Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

Фото Ольги Чанчиковой

Двое байкеров очень быстро проехали полстраны на «Харлее» с коляской; новосибирцы добрались в Крым почти без поломок.

Семейная пара новосибирских байкеров проехала более пяти тысяч километров из Новосибирска в Севастополь в кратчайшие сроки. Сегодня, 13 августа, отчёт о мотопробеге через полстраны появился в сообществе «Дальняк.рф» соцсети «ВКонтакте».

Врач скорой медицинской помощи Новосибирска Ольга Чанчикова с мужем отправились в путь на Harley Davidson с коляской налегке ещё 1 августа. На третий день супруги преодолели Урал, затем дождь снизил темпы, но к 8 августа байкеры уже были в Севастополе. Конечной целью стал всероссийский мотофестиваль клуба «Ночные волки» 10 августа с Кипеловым и Кинчевым, собравший тысячи мотофанатов из разных уголков России.

«Делали и 700+ километров в день, и меньше четырёх сотен. Нашим девизом было "дорога в кайф"! Когда уставали, рано вставали на ночёвку. Из поломок – подшипник ступицы на люльке за Волгоградом, рядом с большой деревней, поэтому – купили, заменили. Это было круто! Поеду ли я ещё – да!» – написала Ольга Чанчикова.

Это не первый дальний мотопробег путешественников – в 2016 году пара уже проехала свои пять тысяч километров до Байкала.

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