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Ящик лимонада каждый день на «Новом Радио»Рубрика: афиша, общество
14.08.2019 16:11
фото «Нового Радио»
На «Новом Радио» в самом разгаре «освежающая» акция «Летний фреш-хит». Главный приз каждый будний день — целый ящик вкуснейшего лимонада.
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно зайти в группу «Нового Радио Новосибирск» во «ВКонтакте» и запомнить хит дня, который будет выложен в ленте. Как только загаданная песня прозвучит первый раз в эфире «Нового Радио Новосибирск» на волне 100,0 FM, необходимо написать свой комментарий к специальному посту в группе. Слушатель, первым оставивший свой комментарий, становится победителем дня и получает целый ящик лимонада!
Уже 22 новосибирца выиграли и забрали свои вкусные призы. «Летний фреш-хит» продлится до 31 августа 2019 года.
Подробности в официальной группе «Нового Радио» во «ВКонтакте»: vk.com/newradio_nsk, и по телефону +7 383 362-07-67.
Возрастные ограничения 12+
Партнёр проекта — гипермаркет низких цен «Маяк». Магазин открылся в Новосибирске два года назад и уже завоевал авторитет у покупателей. Ассортимент продуктов очень широкий, каждый покупатель получает большой выбор товаров повседневного спроса, а также бытовой техники и товаров для дома. Адреса: улица Волочаевская, 57/1, улица Сибиряков–Гвардейцев, 47 к.1, улица Петухова, 8. Держим курс на «Маяк»!
Напомним, в конце июня Европа Плюс, Звонкий и Мари Краймбрери поздравили Новосибирск со 126-летием.
Никита Минин
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