Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря

Фото предоставлены газетой «Ведомости» Законодательного собрания Новосибирской области.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области решили поддержать распространение опыта военно-палаточного лагеря «Курсант» на весь регион; подростков там учат обращаться с оружием и оказывать первую помощь.

Законодательное собрание Новосибирской области предложило увеличить расходы областного бюджета на содержание военно-патриотических лагерей. На такое решение повлиял опыт работы Сузунского центра допризывной подготовки «Курсант», где подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, учат оказывать первую помощь, преодолевать препятствия и пользоваться холодным и огнестрельным оружием. Дети здесь живут в армейских палатках и тренируются на настоящей полосе препятствий.

В прошлом году «Курсант» выиграл президентский грант в размере около 3 миллионов рублей – деньги были направлены на улучшение материальной базы лагеря. В этом году получена областная субсидия на проведение сборов.

«Это здорово, что сегодня активно развивается система поддержки некоммерческих организаций, – считает директор сузунского Центра допризывной подготовки «Курсант» Павел Тетерин. – Сейчас появилось очень много возможностей для некоммерческих организаций заявить о себе и тем самым получить поддержку, участвуя в грантах, конкурсах и т.д. Мы пробуем — и у нас получается».

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив направил в правительство региона предложение об увеличении расходов областного бюджета на приобретение путевок в «Курсант», так как низкая стоимость социальных путёвок не позволяет организовать пребывание в лагере должным образом. Также законодатель подписал ходатайство в Фонд Президентских грантов с просьбой поддержать ещё один проект организации – создание военно-патриотического клуба, работающего по принципу дополнительного образования.

Напомним, в конце июля в Новосибирской области правительство организовало проверку детских лагерей.