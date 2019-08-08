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Запущенный пёс-спасатель с пляжа Академгородка шокировал новосибирцев

Рубрика: общество

14.08.2019 07:15

Фото из группы "Сообщество Академгородка" "ВКонтакте"

Пёс Марли уже пять лет бродит по пляжу и выпрашивает еду; очевидцы рассказали, что запущенное животное обитает на спасательной станции.

Жители Новосибирска требуют помочь псу Марли, который стал достопримечательностью пляжа Академгородка. Вчера, 13 августа волонтёры разместили пост с просьбой о помощи в "Сообществе Академгородка" "ВКонтакте".

Автор сообщения Карина Мустафина рассказала, что встреченный на пляже "Сан-Сити" пёс сильно запущен — грязный, нестриженный и с большым фурункулом на левой задней лапе. Собака бродит на самовыгуле с ошейником и ищет еду – берёт её с рук вежливо и аккуратно, но гладить себя не даёт, немного отбегая и заливаясь лаем.    

Жители Академгородка вскоре выяснили, что пса зовут Марли и он живёт на спасательной станции отряда спсателей МАСС уже как минимум пять лет, там же работает его хозяин. Однако раньше животное не выглядело столь запущенным. Подписчики стали жалеть собаку, начали предлагать помощь в ветклинике и решили отыскать его хозяина.

"Пёс ходит по всему пляжу. Не только около спасательной станции или около кафе. Приходить надо, когда поменьше народа на пляже. Часам к 20:00-21:00. Тогда он идет с обходом всех, кто еще сидит около костров. Хорошо бы пожарить мясо, на запах мяса он вернее приходит, или быть с собаками. К собачникам тоже подходит", — написал Ярослав Безоков.

Редакция Сиб.фм подготовила запрос в муниципальную аварийно-спасательную службу Новосибирска с просьбой найти хозяина и убедить оказать помощь животному.

Напомним, 7 мая кот спикировал с пятого этажа в щель подвала и был спасён специалистами МАСС в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: собаки спасатели соцсети помощь животным

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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