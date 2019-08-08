Живодёры отрубили собаке голову и лапы в Сибири

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Живодёры отрубили собаке голову и лапы в СибириРубрика: проиcшествия
14.08.2019 18:03
фото из группы "Ревизорро Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
В Красноярске двое мужчин жестоко убили животное; в собаку стреляли из огнестрельного оружия, потом её зарезали.
Двое жителей Красноярска проявили безмерную жестокость и хладнокровно убили друга человека. Информация об этом появилась в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Один стрелял, другой разделывал. У собаки отрезана голова, лапы, хвост. Это их не первый случай», — сообщают очевидцы.
Также местные жители сообщают, что одного подозреваемого в убийстве уже задержали. При том, что у него обнаружили оружие, из которого стреляли в собаку, разрешения на его хранение у мужчины не оказалось.
Сегодня труп животного повезут на экспертизу.
Комментаторы высказали свою обеспокоенность тем, что подобные люди ходят по улицам, а не сидят в тюрьме. Некоторые радикальные пользователи социальной сети предложили расправиться с мужчинами так же, как они расправились с животным.
Напомним, 6 августа расчленённый труп объявленного в розыск кота нашли в мусорке Академгородка в Новосибирске.
Никита Минин
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