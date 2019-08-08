Живодёры отрубили собаке голову и лапы в Сибири

фото из группы "Ревизорро Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В Красноярске двое мужчин жестоко убили животное; в собаку стреляли из огнестрельного оружия, потом её зарезали.

Двое жителей Красноярска проявили безмерную жестокость и хладнокровно убили друга человека. Информация об этом появилась в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Один стрелял, другой разделывал. У собаки отрезана голова, лапы, хвост. Это их не первый случай», — сообщают очевидцы.

Также местные жители сообщают, что одного подозреваемого в убийстве уже задержали. При том, что у него обнаружили оружие, из которого стреляли в собаку, разрешения на его хранение у мужчины не оказалось.

Сегодня труп животного повезут на экспертизу.

Комментаторы высказали свою обеспокоенность тем, что подобные люди ходят по улицам, а не сидят в тюрьме. Некоторые радикальные пользователи социальной сети предложили расправиться с мужчинами так же, как они расправились с животным.

Напомним, 6 августа расчленённый труп объявленного в розыск кота нашли в мусорке Академгородка в Новосибирске.