Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

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Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовкахРубрика: проиcшествия
14.08.2019 14:32
С САЙТА Дальневосточного таможенного управления
Около двух килограммов золота спрятала в свою обувь гражданка России, перед границей с Китаем; драгоценный металл женщина рассчитывала продать за рубежом.
Жительница Забайкальского края стала фигуранткой уголовного дела по статье «незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов», после того как попыталась вывезти из страны два килограмма золота, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
По данным правоохранителей, женщина пыталась пересечь российско-китайскую границу через пункт таможенного поста МАПП «Забайкальск». Сотрудники таможни сразу обратили на неё внимание – злоумышленница вела себя очень нервно перед началом проверки.
Обнаружен незаконный груз был при помощи обычного металлоискателя. Повышенное содержание металлов детектор засёк в кроссовках путешественницы – под стельками она сумела спрятать 10 плоских золотых слитков общей массой в 1870,27 грамма. Как пояснила нарушительница, золото она собиралась продать в Китае, а досталось оно ей по наследству. Стоимость такого «груза» составляет порядка 4 миллионов рублей.
Как стало известно после проведения экспертизы, слитки были изготовлены кустарным способом – проб и бирок не имели. Вероятно, считают правоохранители, золото было добыто преступным путём – в Забайкальском крае находится много «чёрных» золотодобытчиков.
Корреспонденту Сиб.фм сотрудники читинской таможни рассказали, что ежегодно в Забайкальском крае пресекается две-три попытки переправить «русское золото» через границу с Китаем.
По закону подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы от трёх до семи лет.
Напомним, в августе этого года мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку.
Александр Шпак
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