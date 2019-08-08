4 балла
+25
65.2 72.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобилях

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

сегодня 16:37 Общество 0 Коммент.

Начальник полиции Омска за драку в московском метро уволен

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

сегодня 14:32 Хроника 0 Коммент.

Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 14:13 Общество 0 Коммент.

Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

С неуправляемого теплохода на Оби спасли 50 человек

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Инвалидам бесплатно: новосибирцев возмутила цена туалета под новым колесом обозрения

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Въезд на бердский пляж временно сделали бесплатным

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

Рубрика: проиcшествия

14.08.2019 14:32

С САЙТА Дальневосточного таможенного управления

Около двух килограммов золота спрятала в свою обувь гражданка России, перед границей с Китаем; драгоценный металл женщина рассчитывала продать за рубежом.

Жительница Забайкальского края стала фигуранткой уголовного дела по статье «незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов», после того как попыталась вывезти из страны два килограмма золота, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. 

По данным правоохранителей, женщина пыталась пересечь российско-китайскую границу через пункт таможенного поста МАПП «Забайкальск». Сотрудники таможни сразу обратили на неё внимание – злоумышленница вела себя очень нервно перед началом проверки.

Обнаружен незаконный груз был при помощи обычного металлоискателя. Повышенное содержание металлов детектор засёк в кроссовках путешественницы – под стельками она сумела спрятать 10 плоских золотых слитков общей массой в 1870,27 грамма. Как пояснила нарушительница, золото она собиралась продать в Китае, а досталось оно ей по наследству. Стоимость такого «груза» составляет порядка 4 миллионов рублей. 

Как стало известно после проведения экспертизы, слитки были изготовлены кустарным способом – проб и бирок не имели. Вероятно, считают правоохранители, золото было добыто преступным путём – в Забайкальском крае находится много «чёрных» золотодобытчиков. 

Корреспонденту Сиб.фм сотрудники читинской таможни рассказали, что ежегодно в Забайкальском крае пресекается две-три попытки переправить «русское золото» через границу с Китаем.

По закону подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы от трёх до семи лет.

Напомним, в августе этого года мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

 

Александр Шпак

Теги: золото происшествия Забайкальский край

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобилях

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

сегодня 16:37 Общество 0 Коммент.

Начальник полиции Омска за драку в московском метро уволен

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

сегодня 14:32 Хроника 0 Коммент.

Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 14:13 Общество 0 Коммент.

Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

С неуправляемого теплохода на Оби спасли 50 человек

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Инвалидам бесплатно: новосибирцев возмутила цена туалета под новым колесом обозрения

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Въезд на бердский пляж временно сделали бесплатным

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее
Image
25.04.2018

Сибирь в огне

В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...

Читать далее
Image
23.10.2017

Бишыхан абарагша

Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...

Читать далее
Image
18.09.2017

Грести мусор руками

Что Лена Летучая и 17 тысяч волонтёров делали на Байка...

Читать далее
Image
10.04.2017

Cибирское золото: легенды и мифы

Прииски, старатели, таёжный Напо...

Читать далее
Image
08.11.2016

Снежное чувство риска

Как любители зимнего экстрима открывают сезон

Читать далее

Новости по теме

Пятилетняя девочка умерла от удара током во время сбора черёмухи сегодня 17:08 Пирушка соседей по даче обернулась избиением лопатой в Новосибирске сегодня 16:18 Погубивший пациента хакасский анестезиолог останется на свободе сегодня 15:22 Уборщица адаптивного интерната занималась сексом с его воспитанниками в Омской области сегодня 15:06

Популярное

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Image

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

Image

Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирског...

Image

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибир...

Image

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет на...

Image

Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Image

Новосибирский экс-миллионер стал водителем маршрутки ради переезд...

Image

Ремонтировавшего соломой новосибирскую дорогу мастера уволили за ...

Image

Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирс...

Image

Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Нов...

Image

Большой выезд сделают с Большой в Новосибирске