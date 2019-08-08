Таджикистанец и пятеро апатридов устроили бунт в красноярском центре содержания мигрантов

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В Центре временного содержания иностранных граждан в Красноярске произошёл погром; протестующие жгли матрасы и портили казённое имущество.

Красноярский краевой суд рассмотрит уголовное дело шестерых мужчин, обвиняемых в организации массовых беспорядков в центре временного содержания иностранных граждан, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным правоохранителей, пятеро из обвиняемых не имеют гражданства, один из них – гражданин Республики Таджикистан. В ночь с 2 на 3 февраля трое обвиняемых стали агитировать других поднять бунт. К зачинщикам присоединились ещё трое обитателей центра. Вместе они стали жечь матрасы и ломать видеокамеры.

«Своими действиями обвиняемые дестабилизировали порядок содержания в ЦВСИГ 94 лиц, создали угрозу жизни и здоровью большого числа людей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Дым от подожжённых матрасов заполнил здание. Беспорядки продолжались на протяжении двух часов – до пяти утра.

По словам источника Сиб.фм в правоохранительных органах, «граждане без гражданства», содержащиеся в подобных центрах – зачастую освободившиеся из мест лишения свободы, отсидевшие 20-30-летний срок. Часто они, попавшие за решётку ещё во времена СССР и освободившиеся в Российской Федерации, не меняют своего гражданства. В особенности если во времена СССР они изначально жили в одной из республик, а местом отбытия наказания для них была определена территория РСФСР. Чтобы таким людям восстановить документы, необходимо отправить запрос в ту, уже суверенную, республику, где родился человек, и ожидать ответа. Зачастую решение затягивается, и «граждан СССР» помещают в ЦВСИГ.

Напомним, 11 декабря омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров.