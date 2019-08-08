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Автобус порвал ухо подростку на переходе к парку в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

15.08.2019 20:38

Скриншот с сайта Google Maps

Пострадавший переходил дорогу по «зебре» к входу в парк «Берёзовая роща»; ГИБДД проводит проверку.

Новосибирский старшеклассник попал в больницу после ДТП с автобусом на пешеходном переходе. Инцидент произошёл 15 августа около 12:45, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, подросток шёл по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него врезался «Нефаз» с пассажирами маршрута №6 «Амбулаторная – Зорге». 

От удара молодой человек отлетел в сторону, прибывшие врачи зафиксировали порванное ухо и ушибы тела. Скорая помощь доставила пострадавшего в ближайшую больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 мая начали судить водителя автобуса, обвиняемого в смерти маленького велосипедиста в Новосибирске.

Никита Манько

Теги: общественный транспорт ДТП парки Подростки

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сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

«Красный факел» представил новосибирцам пять новых актёров

сегодня 16:33 Культура 0 Коммент.

Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:13 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:13 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Мэр крупного сибирского города ушёл в отставку

сегодня 12:18 Политика 0 Коммент.

Следы нашли, ребёнка – нет

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске хотят потратить 7,8 миллиарда рублей

сегодня 11:12 Бизнес 0 Коммент.

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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