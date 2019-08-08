Автобус порвал ухо подростку на переходе к парку в Новосибирске

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Пострадавший переходил дорогу по «зебре» к входу в парк «Берёзовая роща»; ГИБДД проводит проверку.

Новосибирский старшеклассник попал в больницу после ДТП с автобусом на пешеходном переходе. Инцидент произошёл 15 августа около 12:45, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, подросток шёл по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него врезался «Нефаз» с пассажирами маршрута №6 «Амбулаторная – Зорге».

От удара молодой человек отлетел в сторону, прибывшие врачи зафиксировали порванное ухо и ушибы тела. Скорая помощь доставила пострадавшего в ближайшую больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 мая начали судить водителя автобуса, обвиняемого в смерти маленького велосипедиста в Новосибирске.