Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи

фото из группы «Белореченск» в социальной сети «ВКонтакте»

В Краснодарском крае мать решила оставить ребёнка в кафе; малышка должна была сама найти себе новых родителей.

В Белореченском районе Краснодарского края женщина привела четырёхлетнюю дочь в игровую комнату кафе «Сицилия» и быстро убежала. Персоналу она сообщила, что ей нужно уйти по делам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

При девочке обнаружили записку с трогательным посланием.

«Меня зовут Жанна, 4 года. 30.08.2015 г.р. не отдавайте в детсад "Малютка" и другие, а примите меня к новым маме и папе», – было написано на клочке тетрадного листа.

Полиция установила, что матерью ребёнка является 35-летняя жительница Республики Адыгея. Она состоит в официальном браке с мужчиной, приехавшим из Африки. В последнее время у семьи стали возникать проблемы с деньгами, женщина не могла обеспечить всем необходимым двух своих детей. Возможно, желание как-то облегчить тяжёлое положение и надежда на лучшую жизнь подтолкнули мать к такому поступку.

Напомним, ранее трёхлетнего ребёнка нашли мертвым под Омском.