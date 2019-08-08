Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи

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Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьиРубрика: проиcшествия
15.08.2019 12:51
фото из группы «Белореченск» в социальной сети «ВКонтакте»
В Краснодарском крае мать решила оставить ребёнка в кафе; малышка должна была сама найти себе новых родителей.
В Белореченском районе Краснодарского края женщина привела четырёхлетнюю дочь в игровую комнату кафе «Сицилия» и быстро убежала. Персоналу она сообщила, что ей нужно уйти по делам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
При девочке обнаружили записку с трогательным посланием.
«Меня зовут Жанна, 4 года. 30.08.2015 г.р. не отдавайте в детсад "Малютка" и другие, а примите меня к новым маме и папе», – было написано на клочке тетрадного листа.
Полиция установила, что матерью ребёнка является 35-летняя жительница Республики Адыгея. Она состоит в официальном браке с мужчиной, приехавшим из Африки. В последнее время у семьи стали возникать проблемы с деньгами, женщина не могла обеспечить всем необходимым двух своих детей. Возможно, желание как-то облегчить тяжёлое положение и надежда на лучшую жизнь подтолкнули мать к такому поступку.
Напомним, ранее трёхлетнего ребёнка нашли мертвым под Омском.
Никита Минин
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