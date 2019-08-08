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Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи

Рубрика: проиcшествия

15.08.2019 12:51

фото из группы «Белореченск» в социальной сети «ВКонтакте»

В Краснодарском крае мать решила оставить ребёнка в кафе; малышка должна была сама найти себе новых родителей.

В Белореченском районе Краснодарского края женщина привела четырёхлетнюю дочь в игровую комнату кафе «Сицилия» и быстро убежала. Персоналу она сообщила, что ей нужно уйти по делам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. 

При девочке обнаружили записку с трогательным посланием.

«Меня зовут Жанна, 4 года. 30.08.2015 г.р. не отдавайте в детсад "Малютка" и другие, а примите меня к новым маме и папе», – было написано на клочке тетрадного листа.

Полиция установила, что матерью ребёнка является 35-летняя жительница Республики Адыгея. Она состоит в официальном браке с мужчиной, приехавшим из Африки. В последнее время у семьи стали возникать проблемы с деньгами, женщина не могла обеспечить всем необходимым двух своих детей. Возможно, желание как-то облегчить тяжёлое положение и надежда на лучшую жизнь подтолкнули мать к такому поступку.

Напомним, ранее трёхлетнего ребёнка нашли мертвым под Омском.

 

Никита Минин

Теги: ребёнок Краснодар

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сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске хотят потратить 7,8 миллиарда рублей

сегодня 11:12 Бизнес 0 Коммент.

Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске

сегодня 10:45 Наука 0 Коммент.

Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Дожди отказываются покидать Новосибирск

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

сегодня 07:40 Политика 0 Коммент.

Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

вчера 22:51 Хроника 0 Коммент.

Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские археологи нашли гробницу «краснокожих» на Алтае

вчера 20:02 Наука 0 Коммент.

Новосибирский автобус с тягачом устроили тройное ДТП в час пик

вчера 19:12 Хроника 0 Коммент.

Обиженный искитимец обматерил полицейских и порвал уголовное дело

вчера 18:37 Хроника 0 Коммент.

Пенсию по потере кормильца отсудила мать погибшего в Сирии новосибирца

вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

Живодёры отрубили собаке голову и лапы в Сибири

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Патриотическим автопробегом отметят юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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