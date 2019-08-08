Четырнадцатилетний мальчик надругался над двумя более старшими школьниками

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Парк Свободы стал местом серьёзного сексуального преступления; местные СМИ сообщают – двое 15-летних юношей подверглись жестоким издевательствам восьмиклассника.

Фигурантом уголовного дела в Саратове стал 14-летний школьник, сообщает издание «Регион Онлайн». Статья, по которой было возбуждено дело – «совершение иных действий сексуального характера». По информации новостного агентства, вечером 9 августа 2019 года подозреваемый напал на двух юношей в парке Свободы и надругался над ними.

После случившегося молодые люди не сразу решились рассказать о насилии взрослым. Заявления в полицию были написаны их матерями только 12 августа. На данный момент 14-летний саратовец уже задержан.

По закону он уже достиг возраста уголовной ответственности. Если его вина будет доказана, молодой человек рискует провести в местах лишения свободы от 8 до 15 лет.

Напомним, в мае этого года житель Алтайского края изнасиловал мать своего крестника.