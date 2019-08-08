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Дожди отказываются покидать Новосибирск

Рубрика: общество

15.08.2019 08:20

фото PIXABAY.COM

В Новосибирске 15 августа ожидается переменная облачность; во второй половине дня возможен дождь.

Позагорать на пляже сегодня жителям Новосибирска не удастся. Синоптики обещают, что солнце будет редко выглядывать из-за облаков.

Несмотря на пасмурную погоду, днём на улице будет тепло. Воздух прогреется до +25...+27. Ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду. После обеда велика вероятность дождя, который к вечеру может перерасти в грозу. К вечеру заметно похолодает, столбик термометра опустится до +11...+13.

Атмосферное давление в течение дня составит 746 миллиметров ртутного столба.

Напомним, 14 августа метеорологи обещали вечером дождь

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область Погода

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Предложить новость

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трёхлетнего мальчика в лесу под Омском

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Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Дожди отказываются покидать Новосибирск

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Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

сегодня 07:40 Политика 0 Коммент.

Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

вчера 22:51 Хроника 0 Коммент.

Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские археологи нашли гробницу «краснокожих» на Алтае

вчера 20:02 Наука 0 Коммент.

Новосибирский автобус с тягачом устроили тройное ДТП в час пик

вчера 19:12 Хроника 0 Коммент.

Обиженный искитимец обматерил полицейских и порвал уголовное дело

вчера 18:37 Хроника 0 Коммент.

Живодёры отрубили собаке голову и лапы в Сибири

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Патриотическим автопробегом отметят юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Дорогу в Венгеровском районе отремонтируют за 190 миллионов рублей

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобилях

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

вчера 14:32 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

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