Дожди отказываются покидать Новосибирск

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Дожди отказываются покидать НовосибирскРубрика: общество
15.08.2019 08:20
фото PIXABAY.COM
В Новосибирске 15 августа ожидается переменная облачность; во второй половине дня возможен дождь.
Позагорать на пляже сегодня жителям Новосибирска не удастся. Синоптики обещают, что солнце будет редко выглядывать из-за облаков.
Несмотря на пасмурную погоду, днём на улице будет тепло. Воздух прогреется до +25...+27. Ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду. После обеда велика вероятность дождя, который к вечеру может перерасти в грозу. К вечеру заметно похолодает, столбик термометра опустится до +11...+13.
Атмосферное давление в течение дня составит 746 миллиметров ртутного столба.
Напомним, 14 августа метеорологи обещали вечером дождь.
Никита Минин
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