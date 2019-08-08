Дожди отказываются покидать Новосибирск

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В Новосибирске 15 августа ожидается переменная облачность; во второй половине дня возможен дождь.

Позагорать на пляже сегодня жителям Новосибирска не удастся. Синоптики обещают, что солнце будет редко выглядывать из-за облаков.

Несмотря на пасмурную погоду, днём на улице будет тепло. Воздух прогреется до +25...+27. Ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду. После обеда велика вероятность дождя, который к вечеру может перерасти в грозу. К вечеру заметно похолодает, столбик термометра опустится до +11...+13.

Атмосферное давление в течение дня составит 746 миллиметров ртутного столба.

Напомним, 14 августа метеорологи обещали вечером дождь.